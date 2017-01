maandag 23 januari 2017

Leid zelf je medewerker op

De juiste medewerker op de juiste plaats. Daar streven werkgevers naar als ze op zoek gaan naar nieuwe mensen. In tijden waar de uitstroom uit de arbeidsmarkt groter is dan het aantal nieuwe werknemers dat zich aandient, levert die zoektocht naar nieuwe medewerkers niet altijd passende resultaten.

Om de kloof tussen de werknemer die je wenst en de kandidaat die je krijgt, te dichten, kun je zelf voor een deel van de opleiding instaan. En dat heeft zo zijn voordelen. We zetten de drie belangrijkste even op een rijtje.

1. Het is financieel voordelig.

Om zelf de werknemer te vormen die past in je bedrijf, kun je bij VDAB aankloppen. Want er zijn heel wat vormen van werkplekleren mogelijk om nieuwe mensen in je bedrijf te integreren. En ze voorzien allemaal in een financiële tegemoetkoming voor de werkgever die de inspanning levert om zelf voor de opleiding in te staan. Van een gratis stage voor een cursist in opleiding tot een tussenkomst in het loon van de werkzoekende die een individuele opleiding in je bedrijf volgt. Met de hulp van een VDAB-specialist vind je ongetwijfeld de formule die best bij je bedrijf past.

2. Wat je zelf doet, doe je beter.

Niemand weet beter wat belangrijke kennis en kunde is om goed te functioneren in je bedrijf dan jijzelf. Reden te over dus om er zelf voor te zorgen dat je nieuwe medewerker de knepen die jij belangrijk vindt onder de knie krijgt. Werkplekleren is daar een ideale manier voor. Je zorgt immers zelf voor de opleiding van de nieuweling. Je kunt dus vanaf de eerste dag je nieuwe medewerker kneden naar je eigen wensen en noden.

3. Je kunt mensen beter inschatten.

Tijdens een leerproces leer je mensen kennen. Zeker als je voor de opleiding die je geeft ook heel nauw samen werkt met de nieuweling die je een kans in je bedrijf wil geven. Je krijgt zo een goed zicht op de manier waarop je medewerker zich aanpast aan de cultuur van je bedrijf, maar ook zie je snel hoe leergierig de nieuweling is en kun je perfect inschatten of het iemand is die helemaal in je bedrijf zal passen. Werkplekleren laat je dus toe mensen nauwkeuriger te screenen dan bij een gewone sollicitatie. Ideaal om te zien of het klikt met jou en met de medewerkers die je al in huis hebt.