dinsdag 31 januari 2017

Sortimo pakt uit met nieuwe materiaaldrager

Sortimo B.V.B.A. (Vilvoorde) introduceert de eerder aangekondigde materiaaldrager TopSystem op de Belgische markt. De lichtgewicht-constructie van TopSystem staat borg voor een hoge laadcapaciteit bij een laag netto-gewicht. De materiaaldrager kan, volgens behoefte, worden verlengd, met mogelijke verhoging van de laadcapaciteit. Het frame uit geanodiseerd aluminium en weerbestendig roestvrij staal is corrosiebestendig. De nieuwe materiaaldrager is in drie uitvoeringen (basis, standaard en premium) beschikbaar. Meer info: 02/355.03.70 of http://www.sortimo.be.