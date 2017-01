woensdag 25 januari 2017

Verkoop Opel Ampera-e in Europa van start

Medio december gaf Noorwegen als eerste land in Europa de aftrap voor de verkoop van de Opel Ampera-e. Met een elektrisch bereik van meer dan 500 kilometer, gaat de elektrische wagen van Opel als eerste in verkoop op de voertuigmarkt die meest ontwikkeld is voor elektromobiliteit in Europa. In de eerste maanden is slechts een beperkt volume voor verkoop beschikbaar.

In de lente wordt het model gelanceerd in Duitsland, Nederland, Frankrijk en Zwitserland. De meeste andere Europese landen volgen eind 2017 of in de loop van 2018, naarmate het productievolume toeneemt. Het model loopt in de Orion-fabriek in Michigan van de band.