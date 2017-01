donderdag 26 januari 2017

Nieuwe e-Golf heeft maximaal rijbereik van 300 kilometer

Volkswagen heeft in Los Angeles de nieuwste generatie van de e-Golf gepresenteerd. In vergelijking met zijn voorganger biedt het zero emissiemodel meer vermogen/power, een groter rijbereik en tal van innovatieve functies. Het toegenomen rijbereik is daarbij doorslaggevend.

Gemeten volgens de “New European Driving Cycle” (NEDC) kan de e-Golf met één acculading tot 300 kilometer afleggen. Dat is zowat 50% meer dan zijn voorganger.