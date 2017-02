dinsdag 31 januari 2017

Grootse update voor Volkswagen Golf

Met een grootse update digitaliseert Volkswagen het meest succesvolle model uit de geschiedenis van de onderneming: de Golf. De focus voor het modeljaar 2017 ligt - behalve op nieuwe motoren, een aangescherpt design en nieuwe bijstandssytemen - op een compleet nieuwe generatie infotainment-systemen.

Een wereldwijde primeur in de klasse voor compacte auto’s is de gebarenbediening voor het topsysteem Discover Pro. Met zijn 9,2”-scherm vormt het een conceptuele en visuele eenheid met het in de Golf eveneens nieuwe Active Info Display. Tegelijk wordt ook het aanbod aan on-line diensten en apps uitgebreid.

De update van de Golf zet in het compact-segment bovendien ook nieuwe normen op het vlak van bijstandssystemen: technologieën zoals de stadsnoodremfunctie met nieuwe voetgangersdetectie, de nieuwe Traffic Jam Assist (deels geautomatiseerd rijden tot 60 km/u) en de in dit segment eveneens nieuwe Emergency Assist verhogen de veiligheid aanzienlijk.