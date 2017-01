vrijdag 27 januari 2017

Hyundai Ioniq EV verkozen tot VAB-Gezinswagen van het Jaar 2017

Mobiliteitsorganisatie VAB heeft de Hyundai Ioniq EV tot “Gezinswagen van het Jaar 2017” verkozen. In de categorie elektrische gezinswagens dongen maar liefst zeven voertuigen naar de trofee mee.

Met een totaal van 180 punten liet de Ioniq EV zijn directe achtervolgers (Nissan Leaf met 152 punten en de VW Passat met 142 punten) achter zich. De Hyundai Ioniq is vooralsnog de enige wagen ter wereld die in drie verschillende aandrijfmodi beschikbaar is (hybride, plug-in hybride en full electric).