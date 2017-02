dinsdag 31 januari 2017

D'Ieteren in zee met Drivy

Autodistributeur D'Ieteren N.V. (Brussel) sluit een samenwerking met Drivy, toonaangevend platform voor autoverhuur tussen particulieren in Europa. In de komende werken zal D'Ieteren Auto zijn aanbod voor automobilisten uitbreiden met een plaatselijke verhuurdienst. Verschillende concessiehouders in de regio's Brussel en Antwerpen zullen hun vervangwagens te huur plaatsen op het platform van Drivy om zo het gebruik van hun vloot te optimaliseren. Indien de resultaten van deze eerste fase positief zijn, zal de samenwerking ook naar andere steden worden uitgebreid. In de komende weken zal Drivy de auto's toerusten met Drivy Open-technologie, die al in gebruik is in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Met deze technologie kan de huurder zelf de deuren van het voertuig via zijn smartphone ontgrendelen. Zes maanden na zijn lancering in België telt Drivy al meer dan 1.000 geregistreerde voertuigen en meer dan 8.000 gebruikers. Dankzij de samenwerking met D'Ieteren Auto zal deze start-up zijn aanbod kunnen uitbreiden én nieuwe zones bedienen (vooral dicht bij de Brusselse treinstations). Meer info: 02/536.54.39 of http://www.dieteren.com.