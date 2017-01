maandag 30 januari 2017

Copaco en Microsoft breiden samenwerking uit met Surface-portfolio

Microsoft heeft Copaco Belgium N.V. (Erembodegem) per direct benoemd tot authorized device distributor. Daarmee wordt Copaco officieel distributeur van de Surface Pro in België en Luxemburg. Microsoft en Copaco zijn al jarenlang business partners op het gebied van licenties, cloud, OEM, FPP en hardware. Als één van de belangrijkste Microsoft-distributeurs in de Benelux, is het officiële Surface-contract een logische stap voor Copaco dat zijn klanten nu een breed Microsoft-portfolio kan aanbieden. Meer info: 053/28.10.00 of http://www.copaco.com.