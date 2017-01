Thomas De Roover De Brauwer en Sofie Goossens: “Het marktmomentum is er om onze activiteiten te versmelten" De site van Debra-Group in Tielt wordt de uitvalsbasis van de fusie-entiteit De activiteiten van Groep Goossens in Waregem worden uiterlijk eind april 2017 stopgezet ‹ ›

dinsdag 24 januari 2017

Debra-Group en Groep Goossens stappen in huwelijksbootje Verdere consolidatie op varkensslachterijmarkt

De consolidatie in de sector van de varkensslachthuizen zet zich onverkort door. De Debra-Group (Tielt) en Groep Goossens (Waregem) fuseerden eind vorig jaar hun activiteiten. Alle slachtactiviteiten worden tegen eind april 2017 op de site van Debra-Meat in Tielt gecentraliseerd. Het bedrijf heeft er momenteel een investeringsprogramma ter waarde van 15 miljoen euro in uitvoering. De fusie-entiteit, die onder de naam Debra-Meat zijn activiteiten zal verzorgen, hijst zich binnen de Top 5 binnen de sector.

Binnen de sector van de varkensslachterijen tekent zich een duidelijke tendens naar schaalvergroting en kostenefficiëntie af. Zo bundelden in het voorjaar van 2015 Covavee (lees: Boerenbond, nvdr.) en Westvlees hun krachten in de Belgian Pork Group (Westvlees (Westrozebeke), Lovenfosse (Aubel), Lavameat (Staden), D’Hulster (Moorslede), Covameat (Wijtschate) en Comeco (Meer)). Noordvlees Van Gool (Kalmthout) en Vanden Avenne (Oevel) bouwen momenteel samen een slachthuis in Oevel-Westerlo. In 2013 werd Groep Danis (Koolskamp), uitbater van het Exportslachthuis De Coster, binnen Groep De Brauwer geïntegreerd. De toenadering tussen de groep Debra-Meat en Groep Goossens snijdt een vervolghoofdstuk binnen dit consolidatieverhaal aan.

“De Belgische markt had nood aan een bijkomende geïntegreerde speler,” aldus Sofie Goossens, managing director Groep Goossens. “In groep Debra-Meat vonden we een gelijkgestemde sectorgenoot, die niet alleen uitzicht op complementariteit biedt, maar net als ons nood heeft aan bijkomende schaalgrootte. Beide zijn we te groot om klein te zijn, en te klein om groot te zijn”. “Als afzetmarkt wordt Azië alsmaar belangrijker. De Aziatische klanten gaan onveranderlijk op zoek naar handelspartners met een zekere dimensie,” valt Thomas De Roover De Brauwer, ceo Debra-Group bij.

Duidelijke gelijkenissen

De geschiedenis van Debra-Group en Groep Goossens is vrij gelijklopend. Beide familiebedrijven gingen in de jaren ’20 van de vorige eeuw van start.

De bakermat van Groep Goossens staat in Borsbeke-Herzele. Toen begon Georges Goossens, grootvader van Sofie, varkens aan te kopen om ze te slachten, te versnijden en onder de Brusselse slagers te verdelen. Goossens was van meetaf actief in het aankopen, slachten en versnijden van varkens. In de jaren ’50 opende het bedrijf een snijzaal in Brussel. In 1961 richtte Goossens met Westvlees Exportslachthuis Westrozebeke op. Die samenwerking hield ongeveer tien jaar stand. Toen kocht Goossens langsheen de Kortrijkseweg in Waregem een bestaand slachthuis op.

Onder impuls van de tweede generatie werden de slachtactiviteiten in Waregem verzorgd alvorens de karkassen naar de versnijderij in Brussel te worden afgevoerd. Later richtte het bedrijf in Waregem ook een eigen snijzaal in. De Brusselse versnijderij werd in 2012 gesloten. De laatste jaren kromp het bedrijf zijn snij-activiteiten in. Als gevolg van de stijgende loonkost ging de KMO steeds meer karkassen exporteren.

“Vandaag exporteren we 65% van de productie (Zuid-Korea, Zuid-Afrika, Hongkong, Spanje, Italië, Duitsland, Polen, …). Voor de verre bestemmingen gaat het voornamelijk om versneden producten en bijproducten. In Europa worden vooral karkassen en versneden stukken afgenomen,” verduidelijkt Sofie Goossens.

De activiteiten van Groep Goossens spelen zich in hoofdzaak af op het bedrijfsterrein in Waregem. De groep omvat de werkmaatschappijen Slachthuizen Goossens, Tracomont, Parego en Vleesgroothandel Goossens (dat nog altijd in Brussel is gevestigd).

Vorig jaar slachtte Groep Goossens 906.000 varkens. Een en ander leverde een omzet van 135 miljoen euro op.

Debra-Meat groeide vanuit de handel in levende varkens. Overgrootvader Alfred De Brauwer kocht en verkocht varkens in en om Tielt om die naderhand op de groothandelsmarkt in Brussel te verkopen. Zoon Julien kocht in 1957 in Tielt aan de Hoogserleistraat een bestaand slachthuis op dat zich na verloop van tijd exclusief op het slachten van varkens ging toespitsen. Onder impuls van de derde generatie, Geert De Brauwer, werden versnijdingsactiviteiten opgestart. Dat stond gelijk met de geboorte van Debra-Meat. Dat noteert momenteel, net zoals Goossens, een exportaandeel van 65%.

De Debra-Group bestaat eveneens uit vier werkmaatschappijen, met name Exportslachthuis Tielt (slachten van varkens), Debra-Meat (handelsactiviteit: aankoop van varkens, desgevallend versnijden met verkoop van karkas), Debra-Freeze (invriezen van varkensvlees) en Debra-Fresh (webshop voor particulieren met afhaalpunt, in ontwikkelingsfase).

In 2015 slachtte de groep 1.467.000 varkens, waaronder zowat de helft voor derden (lees: uitsnijderijen in België, nvdr.). Geconsolideerd werd een omzet van 150 miljoen euro geboekt.

Ambitie: 2 miljoen slachtingen per jaar

Als gevolg van het nakende huwelijk tussen Debra-Group en Groep Goossens ontstaat een bedrijf dat tot de Top 5 van de Belgische varkensslachterijen hoort. Het huwelijk is nog enkel onderhevig aan het fiat van de Poolse mededingingsautoriteiten, maar dat blijkt, naar verluidt, een formaliteit te zijn. Ambitie van de nieuwe entiteit is tegen april 2017 op één enkele site te werken en jaarlijks 2 miljoen varkens te slachten. Op jaarbasis worden in België zowat 11,9 miljoen slachtingen verricht.

“Marktaandeel op zich is voor ons niet zo belangrijk. Wel dat we als groep een kwaliteitsvol antwoord op de vragen uit de markt kunnen bieden. Het samengaan tussen Debra-Group en Groep Goossens kan op een gunstig marktonthaal rekenen omdat er nood en vraag naar een bijkomende, geïntegreerde speler is,” beklemtoont Sofie Goossens.

Beide bedrijven lijken elkaar ook te zullen versterken. Zo ligt de focus van de exportactiviteiten van Goossens veeleer op Europa terwijl Debra-Meat sterker staat buiten Europa. Groep Goossens kan dan weer op een grotere voetafdruk in de Belgische retail-wereld rekenen.

“De binnenlandse markt blijft voor het eengemaakte Debra-Meat bijzonder belangrijk,” beklemtoont Thomas De Roover De Brauwer.

Begrijpelijk want op de Europese markt wordt het bedrijf steeds vaker geconfronteerd met grote (Spaanse en Duitse) spelers die voor een hoge prijsdruk zorgen en tegen gunstigere loonsvoorwaarden kunnen werken. Meer dan ooit is het slachten van varkens dus een volume-business geworden waarin rationalisatie en optimalisatie van het productie-apparaat geboden is. Op zijn site in Tielt, waar de activiteiten van de fusie-entiteit worden gecentraliseerd, heeft Debra-Group momenteel een investeringsprogramma ter waarde van 15 miljoen euro in uitvoering.

“Dat voorziet in een verhoging van de slachtcapaciteit, de bouw van nieuwe koelcellen voor karkassen en versneden vlees, de implementatie van een nieuwe verdovingstechnologie, extra-ligplaatsen voor varkens en de aanleg van een ontsluitingsweg. Het hele bedrijf werd 180° gekeerd zodat alle laad- en losactiviteiten in de toekomst weg van de aanpalende woonzone zullen worden verzorgd,” verduidelijkt De Roover De Brauwer.

Op de site verkreeg Debra-Meat twee jaar terug een nieuwe milieuvergunning voor twintig jaar. In de nieuwe exploitatievergunning wordt de vergunde slachtcapaciteit wellicht van 1,5 miljoen tot 2,5 miljoen varkens opgevoerd.