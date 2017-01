“Uitbreiding van de productiecapaciteit is op termijn niet uitgesloten,” geeft Gertjan Venema, managing director van Covestro (Tielt) te kennen Covestro (Tielt) is het enige Covestro-bedrijf in Europa dat massieve polycarbonaatplaten aanmaakt ‹ ›

woensdag 25 januari 2017

Covestro (Tielt) zoekt bijkomende groei in speciale toepassingen Verdere uitbreiding productiecapaciteit niet uit te sluiten

Covestro (Tielt) N.V., het voormalige Bayer MaterialScience, zoekt markuitbreiding in hoogtechnische polycarbonaattoepassingen. Het denkt daarbij aan automotive-, architecturale -, industriële - en andere innovatieve toepassingen. Niet uitgesloten is dat binnen afzienbare tijd de productiecapaciteit in Tielt wordt opgevoerd. Zo werd een lijn van de zusterfabriek in Zuid-Korea ontmanteld en naar de productie-eenheid in West-Vlaanderen afgevoerd om er eventueel te worden ingeschakeld.

Covestro (Tielt) N.V. ontstond in 1984 als Axxis onder DSM-paraplu als zusterbedrijf van de eerder door het Nederlandse concern gekochte kunststofverwerker ERTA. Het eveneens in Tielt gevestigde ERTA vervaardigde kunststof halffabrikaten voor de machinebouwindustrie die via eigen verkoopskantoren en distributeurs in heel Europa werden afgezet. Toen de markt steeds luider ging vragen om veiligheidsbeglazing in polycarbonaat werd die in eerste instantie vanuit de Verenigde Staten aangevoerd.

Uiteindelijk besliste DSM om in de onmiddellijke omgeving van ERTA een fabriek te bouwen voor de productie van veiligheidsbeglazing in polycarbonaat. Axxis kon in eerste instantie gebruik maken van het distributienet van ERTA, maar ging vanaf de jaren ’90 stelselmatig ook nieuwe markten voor polycarbonaatplaten aanboren (bouw, communicatie, …). Na verloop van tijd gingen Axxis en ERTA volledig onafhankelijk van elkaar werken.

Toen DSM in 1999 zijn kunststofverwerkende activiteiten afstootte belandde Axxis in handen van de Duitse chemiereus Bayer. Dat had in Italië toen al Carbolux gekocht, dat een vergelijkbare activiteit als Axxis ontplooide. Waar Axxis zich toespitste op de productie van massieve polycarbonaatplaat, focuste Carbolux op de aanmaak van multiwall-polycarbonaatplaat voor isolatietoepassingen in de bouw.

In 2000 bracht Bayer zijn polycarbonaatplaatactiviteiten in Europa onder in een joint-venture met het toenmalige Röhm, Makroform GmbH genaamd. Röhm, voornamelijk gekend als plexiglas-producent, produceerde in de buurt van Darmstadt in exclusieve licentie polycarbonaatplaten onder de Makrolon-merknaam. Drie jaar later kocht Bayer de productie-activiteiten op. Samen met de merknaam Makrolon werden die in Bayer Polymers Sheet Europe ingebracht.

Ten tijde van de joint-venture werd evenwel al een grote rationalisatie-oefening opgezet voor de drie productiebedrijven in Italië (multiwall-plaat), België (Tielt, massieve plaat) en Weiterstadt (massieve en multiwall-plaat). In die periode werden de directie en backoffice van de drie bedrijven in Darmstadt gecentraliseerd, zodat Tielt tot een zuiver productiebedrijf vervelde.

“Op kwaliteitsvlak en qua efficiëntie scoorde Tielt evenwel veruit best. Met als gevolg dat de massieve plaatlijnen van Weiterstadt in 2003 naar West-Vlaanderen werden overgebracht. Van drie lijnen in 1984 evolueerden we naar vijf in 2003 (één lijn werd niet opgebouwd, nvdr.), met bovenop een gevoelige marktuitbreiding omwille van de Darmstadt-business die naar België werd gehaald,” herinnert Gertjan Venema, managing director Covestro (Tielt) N.V. zich.

Volledige exit Bayer gepland

Want sinds 2015 is de producent van polycarbonaatplaten in Tielt onder Covestro-paraplu actief. Op 1 september bracht Bayer zijn materialendivisie (Bayer MaterialScience, het voormalige Bayer Polymers) immers als afzonderlijke entiteit, Covestro genaamd, naar de beurs, om zich ten volle te focussen op HealthCare en CropScience. Op vandaag houdt Bayer nog een groot belang in Covestro aan, maar bedoeling is op termijn een volledige exit door te voeren.

Naast Tielt, heeft Covestro nog kunststofverwerkende fabrieken in Guangzhou (massieve en multiwall-platen), Italië (multiwall) en inMassachusetts (massieve platen). De fabriek in Zuid-Korea, die bijzonder succesvol was als toeleverancier aan de producenten van LCD-TV’s, werd zopas gesloten wegens het opdrogen van de markt als gevolg van de opkomst van LED-televisies.

“Eén van de productielijnen werd inmiddels naar Tielt overgebracht, waar ze, op termijn, mogelijk opnieuw kan worden geactiveerd," aldus Venema.

In Europa is Tielt binnen Covestro het enige productiebedrijf voor massieve polycarbonaatplaten. Momenteel wordt er jaarlijks met 140 FTE’s 4 miljoen m² polycarbonaatplaat vervaardigd. Nagenoeg 99% van de productie is voor export binnen Europa bestemd. Covestro (Tielt) betrekt zijn grondstoffen (lees: Makrolon, nvdr.) vanuit de Covestro-fabrieken in Antwerpen, Uerdingen en Milaan (ingekleurde korrels). Binnen de markt van de polycarbonaatplaten zijn een tiental spelers actief.

Drie marktsegmenten, vier merknamen

Belangrijkste segment voor de solid sheet-productie van Covestro (Tielt) is de industrie, waar ruim de helft van de omzet wordt gerealiseerd. Het gaat voornamelijk om toepassingen voor veiligheidsbeglazing. Bouwtoepassingen (lichtstraten, lichtkoepels, …) en Communicatie (lichtreclames, POS-displays, …) tekenen respectievelijk voor 30% en 20%.

Voornaamste merknaam van de polycarbonaatplaten van Covestro is Makrolon (dat tevens de merknaam van de grondstof is). Andere merknamen zijn Vivak (PETG-polyesterplaat), Axpet (PET-polyesterplaat) en Bayloy/Bayblend. Vivak laat zich makkelijker verwerken en behoeft geen voordroging bij het thermoformeren). Axpet leent zich voornamelijk voor toepassingen met een geringere levensduur (fotohouders, poster-afdekkingen, …). Bayloy (opaak ingekleurde platen van Makrolon en Vivak) en Bayblend (mengsel van polycarbonaat en ABS) zijn dan weer geschikt voor specifieke toepassingen, onder meer voor grote bouwmachines.

De producten van Covestro (Tielt) worden vermarkt via een kanaal van een honderdtal Europese distributiepartners die steeds meer internationaal worden gestructureerd. Denk aan industriële toeleveranciers, gespecialiseerde leveranciers van kunststofplaten, gespecialiseerde verdelers voor bouwtoepassingen, …

Specialisatie verder uitdiepen

Gertjan Venema: “In de toekomst zal Covestro (Tielt) inzetten op enerzijds het verder kwalitatief opwaarderen van de polycarbonaatplaat, anderzijds op de ontwikkeling van speciale kwaliteiten. Die specialisaties zullen we verder uitdiepen en versterken”.

De managing director denkt daarbij luidop aan de vertrouwde sector van de machinebouw maar evenzeer aan sectoren binnen de automotive, de laminage-markt, de LED-verlichting, de heftruck-markt.

“Platen met een harde coating hebben heel wat marktpotentieel”, voegt onze gesprekspartner hieraan toe.

Speciale toepassingen, dat is bekend, genereren hogere marges. Voor de boomrooimachines van John Deere ontwikkelde Covestro (Tielt) een 12 millimeter dikke onbreekbare polycarbonaatplaat. Aan de automotive werden dakmodules in polycarbonaat voor exclusieve modellen toegeleverd terwijl de cockpit van de Solar Impulse in polycarbonaat met een krasvaste en anti-damp coating werd uitgevoerd. Nieuwe industriële toepassingen situeren zich op het vlak van vizieren, stembussen, fietshelmen, lichtreclames, …

Binnen de architecturale sfeer gaat het eerder om geluidsmuren, dakkoepels, overdekte wandelpaden, lichtstraten, … Innovatieve toepassingen zijn dan weer terug te vinden in lichttoepassingen (Makrolon LED-diffuse platen) en opaak ingekleurde Bayloy/Bayblend-platen voor koffers, dakmodules van politiewagens of treinen.