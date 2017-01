vrijdag 27 januari 2017

Getest door dVO : Suzuki Vitara 1.6 GL CNG Gassen maar!

Suzuki begint de laatste jaren meer en meer mee te spelen in de professionele vloten. De Vitara is niet vreemd aan deze evolutie, die het merk in 2015 bij de firmawagens op een marktaandeelwinst met 37% kwam te staan. Het is Suzuki trouwens menens, want het mikt nu met een milieuvriendelijke CNG-versie van de Vitara op nog meer bijval bij de professionele klanten. Fleet-Fits was er als de kippen bij om deze “groene” jongen te testen en ontwikkelde speciaal hiervoor zowaar een gedeeltelijk nieuw testparcours.

Het Japanse merk, dat altijd een beetje als één van de zwakkere broertjes uit het Oosten werd beschouwd, timmert dan ook hard aan de weg met modellen die steeds meer te bieden hebben.

Achtergrond

De Vitara was altijd al het vlaggenschip van het gamma, al was het maar door zijn stoere terreinwagenvoorkomen, maar vertolkt die voortrekkersrol nu meer dan ooit. En dat niet meer met zijn terreinwagenuiterlijk, maar wel als een moderne en leuk gelijnde SUV, die comfort en rijplezier te bieden heeft.

Daarnaast kregen ook de andere modellen van het merk intussen een verjongingskuur (S-Cross en Ignis) of werden zelfs na een aantal jaren afwezigheid geheel nieuw ontworpen (Baleno). Kortom, Suzuki is in opmars. En wil het”‘gaspedaal” op dat vlak nog verder intrappen. Een uitdrukking die overigens redelijk letterlijk genomen mag worden, aangezien Suzuki met de Vitara 1.6 benzine als basis nu ook een CNG-versie op de markt brengt.

Deze “groene” excursie van Suzuki kwam er trouwens niet zomaar toevallig. Winkelketen Colruyt betoonde op het Salon van Brussel van vorig jaar interesse in de Vitara. Om de sympathieke Japanner ook echt in zijn car policy op te nemen, moest hij echter toch liefst op CNG kunnen rijden voor Colruyt. De grootdistributiereus uit Halle is immers al jaren een pleitbezorger van het rijden op samengedrukt aardgas. Met DATS 24 beschikt het bedrijf over een eigen keten van tankstations, die zich gerust als een voorvechter inzake CNG mag opwerpen. En men heeft nog ambities om stevig verder te groeien. Geen wonder dus dat ook Suzuki wel brood zag in de vraag van Colruyt, daar op de Heizel.

Zoals Wim Bernaert, fleet-coördinator van Suzuki Belgium, ook beaamt: “In België rijden momenteel 4.000 wagens op CNG. Er is dus marktpotentieel. En daar wilden wij graag op inspelen.”

Marktpotentieel is er zeker, vooral als je weet dat er in Europa momenteel al 1,2 miljoen wagens en vrachtwagens op samengeperst aardgas rondrijden en dat in Italië, één van de absolute voortrekkers op dit vlak, CNG al een zeer hoge vlucht heeft gekend.

Suzuki maakte een eerste demowagen in samenwerking met AGS uit Olen, dat gespecialiseerd is in LPG-toepassingen voor personenwagens en CNG- en LNG-toepassingen voor het zwaar vervoer, en Sterckx Motors uit Halle. Die werd afgeleverd bij Colruyt, dat overtuigd raakte van het potentieel van deze Vitara op CNG en hem prompt in zijn car-policy opnam.

Rijgedrag

De Vitara 1.6 MPI-benzinemotor vormt de basis voor de Vitara 1.6 GL CNG. Deze 120 pk krachtige motor kreeg twee lichtgewicht CNG-tanks aangemeten. Zij hebben elk een inhoud van 46 liter of 92 liter in totaal. Deze opslagcapaciteit is voldoende om 15 liter CNG aan boord te nemen. Suzuki heeft de beide tanks ingebouwd op de plaats van het reservewiel.

Starten doet de Suzuki op benzine, zodat er ook altijd benzine in de tank moet zijn. Zodra de motortemperatuur 30 tot 40°C bereikt, schakelt de Vitara automatisch over op aardgas. En wanneer de tank leeg is, switcht hij eenvoudigweg terug naar benzine. Op die manier raak je dus nooit in de knoei met het nog altijd lage aantal tankstations en vergroot je ook de autonomie van de auto. Als je het alleen met CNG wil rooien, kan je theoretisch rekenen op een autonomie van 420 km. Als je ook je benzinevoorraad inschakelt kan je zelfs meer dan 1.200 km ver raken op twee tanks. Tijdens onze test bleek echter dat die 420 km nogal royaal ingeschat zijn, zeker wanneer je het wat meer geaccidenteerd terrein opzoekt.

De overgang van een 1.6 MPI-motor naar een exemplaar op CNG kost de Vitara wel een paar paardjes. Op zich voel je dat wel een beetje, zonder dat het hinderlijk wordt. Al moeten we hier toch enkele bedenkingen aan toevoegen. Allereerst dat het wegvallen van die paar pk’s te maken heeft met het concept op zich en zeker niet merkgebonden is. Verder is het zo dat de kwaliteit van het gas dat in de tanks gepompt wordt, wel degelijk een effect heeft op de doeltreffendheid van de motor. Slecht gas (gas waar ook stikstof in vermengd wordt) kan je op een vermogensverlies van 10% komen te staan.

Een auto van 120 pk, die plots maar 108 paarden meer aanvuurt, voel je uiteraard meer dan wanneer die 120 pk afslanken naar 118 pk. In de praktijk voelden we met gas uit de tanks van DATS 24 inderdaad niet echt een verschil, zolang we op gewone wegen bleven. Eens we ons Ardennentraject introkken, bleek de Suzuki 1.6 CNG het behoorlijk moeilijk te hebben om het ritme dat we doorgaans aanhouden met onze diesel- en benzinemotoren bij te benen.

Veiligheid

Het nogal logische verwantschap tussen CNG en aardgas doet bij sommige mensen alarmbellen rinkelen als ze over de veiligheid van zo een auto nadenken. Geheel ten onrechte trouwens, want een professionele CNG-installatie is meer dan voldoende beveiligd en dus niet gevaarlijker dan een auto op benzine of diesel.

Op een ander veiligheidsvlak is er al even veel geruststelling, want AGS biedt een garantie van vijf jaar op de CNG-installatie. Concreet betekent dit dat je even gerust kan zijn in de CNG-installatie als in de Suzuki Vitara zelf, want ook die gaat met een garantie van vijf jaar (of 150.000 km) de deur uit. En om het helemaal geruststellend te maken, beschouwt Suzuki de garantie van AGS als deel uitmakend van de eigen garantie, zodat het merk zelf de AGS-garantie beheert.

Comfort

Alvorens in te gaan op het algemeen comfort van de Vitara, concentreren we ons eerst op het comfort dat rechtstreeks gerelateerd is aan de ombouw naar CNG om meteen vast te stellen dat er op comfortvlak eigenlijk nauwelijks verschillen te merken zijn. Het is immers zo dat de overgang van benzine naar CNG, en omgekeerd, gewoon ongemerkt verloopt. De gebruikelijke schokjes die we kennen van LPG-voertuigen blijven hier volledig achterwege.

De extra ballast van de CNG-tanks en hun installatie op de achteras (30 kg) heeft eveneens een lichte invloed op het algemeen gedrag van de auto en met name de demping krijgt het bij oneffenheden iets harder te verduren. Evenwel zonder dat het echt hinderlijk wordt.

Als je de verbruiksmeter van de Suzuki Vitara mag geloven, ben je altijd superzuinig bezig zodra je overschakelt naar CNG. Even logisch als waardeloos die informatie, want de verbruiksmeter houdt alleen maar rekening met de hoeveelheid benzine die je erdoor jaagt. En je brandstofmeter is al evenmin een graadmeter van je verbruik, want ook die is volledig gericht op je benzinetank. Moet je dan helemaal blind vliegen met deze Vitara CNG? Helemaal niet, want AGS heeft links op het dashboard een metertje gemonteerd dat via LED-lichtjes allereerst aangeeft of je wel degelijk op aardgas aan het rijden bent en vervolgens aanduidt hoeveel gas je nog in de tank(s) hebt zitten.

Het tanken zelf ten slotte kost je ook nauwelijks moeite (behalve dan misschien het vinden van een tankstation waar ze CNG aanbieden), eens je het systeem te pakken hebt. Het tanken verloopt overigens al net zo veilig als het rijden met een auto op CNG en tanken doe je gewoon achter het klepje van je benzinetank, waar naast de dop voor de benzinetank ook een aansluiting voor CNG is gemonteerd, waarop de slang van de CNG-pomp netjes past.

Het algemene comfort van de Vitara is typisch voor een auto die ) om het in wielertermen te zeggen - de aansluiting bij de Bermudadriehoek van het peloton wil maken. Hij geeft flitsen van klasse, maar af en toe merk je dat hij er toch nog niet helemaal is en bengelt hij aan het staartje van de groep.

De zetels zitten niet supercomfortabel, het vele plastic zorgt voor een wat goedkope indruk en de ophanging komt soms wat hard over als je hem gaat vergelijken met de Duitse premium-merken waartegen hij het in de professionele vloten toch moet opnemen. Dat neemt echter niet weg dat die ophanging zijn werk doeltreffend doet en de auto zich bijzonder handelbaar toont. Vooraan is er meer dan voldoende knie- en hoofdruimte en ook achteraan heeft men in deze compacte SUV voldoende zitplaats. Bovendien kwijt de CNG-motor zich bijzonder stil van zijn taak, wat ook een groot pluspunt is.

Functionaliteit

Door het inbouwen van de twee CNG-tanks op de plaats van het reservewiel blijft de laadruimte redelijk onaangeroerd (de koffervloer komt net iets hoger te liggen), maar moet men wel de weg op zonder reservewiel. En als je de achterbank neerlegt, blijkt dat bij het inbouwen van de tanks ook de volledig vlakke laadvloer erbij ingeschoten is.

TCO

Kiezen voor een Vitara op CNG heeft wel wat voordelen voor je portemonnee en dus ook voor de TCO van het voertuig. Allereerst is er de prijs van 0,85 euro aan de pomp voor één kg CNG. Dat betekent dat een tankbeurt dus maximaal 12,75 euro kost. Daarbovenop komt dat een CNG-voertuig in België momenteel fiscaal gunstiger behandeld wordt. De overheid geeft immers aankooppremies en belastingvoordelen.

Een CO2-uitstoot van 123 g/km zorgt op zijn beurt dan weer voor een fiscale aftrekbaarheid van 80%, terwijl de Vitara CNG tot 31 december 2020 vrijgesteld is van BIV en de jaarlijkse verkeersbelasting. Uiteraard moet je wel de kosten voor de ombouw van de Vitara naar CNG in rekening brengen. Die kost 4.750 euro, exclusief BTW, inclusief de installatie en de technische keuring.

Fleet-Flits conclusie

Een Suzuki Vitara op CNG is vanuit milieustandpunt een goede keuze. Of het dat vanuit financieel en praktisch oogpunt ook is, valt nog te bezien. Allereerst is het zo dat de fiscus een CNG-auto niet op dezelfde manier behandelt als een elektrisch voertuig. Deze laatste krijgt een aftrekbaarheid van 120% en wordt vrijgesteld van verkeersbelasting en BIV. Een CNG-voertuig, dat eigenlijk de op één na properste oplossing is, moet het met veel minder stellen. Tot 31/12/2020 is een CNG-voertuig wel vrijgesteld van BIV en verkeersbelasting, maar wordt voor de vaststelling van de fiscale aftrekbaarheid en het VAA wel gekeken naar de CO2-uitstoot en die bedraagt nog altijd 123 g/km. Daardoor bedraagt de fiscale aftrekbaarheid slechts 80% en is het VAA behoorlijk hoog.

Een plug-in hybride auto, die in normaal gebruik niet milieuvriendelijker is dan een CNG-auto, kan echter op heel wat meer clementie van de fiscus rekenen. Dankzij een uitstoot onder 60 g/km is die immers voor 100% aftrekbaar, wat voor zakelijke gebruikers toch een belangrijk voordeel is, terwijl ook de verkeersbelasting en de BIV tot 2020 vrijgesteld zijn.

Het antwoord op de vraag of een Vitara CNG in gebruik goedkoper is dan een model op diesel of benzine, is niet zo voor de hand liggend. Daarvoor is immers best wat rekenwerk nodig. Het gemiddeld verbruik van de Vitara na de Fleet-Flits testrit bedroeg 7,54 kg/100 km. Dat betekent, gerekend aan een prijs van 0,85 euro/kg, dat je per 100 km op een brandstofkost van 6,41 euro mag rekenen. Vergeleken met een auto of diesel of benzine betekent dit dat die auto’s een gemiddeld verbruik van respectievelijk 4,78 en 4,47 l/100 km moeten hebben om met de Vitara 1.6 CNG te kunnen wedijveren qua brandstofkost.

En dan zijn er nog de meerprijs voor de installatie van 4.750 euro (excl. BTW) en het beperkt aantal tankmogelijkheden (vooral aan de andere kant van de taalgrens, al lopen ze ook in Vlaanderen momenteel nog niet zo dik), die voor een domper op de feestvreugde zorgen.

Vandaar dat een CNG-voertuig momenteel vooral nog een interessant alternatief is voor grotere bedrijven die een eigen CNG-station kunnen zetten of voor bedrijven die vlakbij een CNG-station gevestigd zijn. Wie dan nog kan leven met het vermogensverlies en het wat hogere gewicht, maakt met de Vitara een goede keuze. Zijn relatief aantrekkelijke basisprijs zorgt ervoor dat hij na ombouw toch nog relatief goed geprijsd is. En… als bedrijf geef je natuurlijk een signaal naar de buitenwereld dat het klimaat en de toekomst van onze planeet er voor jou toe doen. En dat kan ook een belangrijk commercieel voordeel opleveren natuurlijk …