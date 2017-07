woensdag 5 juli 2017

20 praktische tips voor de huur of aankoop van een reachtruck

In om het even in welke industrietak zijn reachtrucks onmisbaar om in grote, of kleinere magazijnen alle verkeer en opslag van goederen in goede banen te leiden. Gerichte prospectie is daarom cruciaal om de juiste trucks te kiezen en de bestuurders van hun ideale truck te voorzien. Hieronder vind je 20 praktische tips met aandachtspunten, tips en tricks en de laatste trends en vernieuwingen op de markt, om je perfect te kunnen oriënteren en de juiste keuze te maken bij de aankoop of huur van een reachtruck.

1) LET OP DE CONSTRUCTIE EN BOUW VAN DE TRUCK

Zorg ervoor dat de gekozen truck stevig en robuust is. Een stevig ontwerp en de kwaliteit van het chassis en de mast zijn essentieel om het zware dagelijkse gebruik te kunnen dragen. Zo moet de bouw van de reachtruck bijvoorbeeld bestand zijn om een lading van 1,6 ton tot 9 meter hoog te heffen, met een mast die voldoende stabiliteit op hoogte kan waarborgen.

2) BESTEED AANDACHT AAN HOOGTE/BEREIK VAN DE MAST

De meeste reachtrucks hebben een 3-traps mast en hoewel de hefhoogte belangrijk is, is de minimum hoogte van de mast ook essentieel. Zorg ervoor dat de machine niet te hoog is voor doorgangen en tunnels tussen de stellingen en dat de truck door de buitendeur kan. Daarnaast controleer je best de verhouding tussen de ingeschoven hoogte (h1) en de maximale hefhoogte (h3). De nieuwste modellen zijn in staat om hoger dan 12,65 meter te heffen. Controleer bij de aankoop van een reachtruck of die op maximale hoogte geen sproeisystemen of leidingen aan het plafond raakt. Verifieer ook steeds hoeveel geluid de mast maakt wanneer hij uitgeschoven wordt.

3) CONTROLEER DE HUIDIGE RESTCAPACITEIT

De restcapaciteit varieert met het ontwerp van de truck en daarom is het belangrijk om te controleren of je over de meest actuele cijfers van de fabrikant beschikt. Kopers weten dat de nominale capaciteit afneemt met de hefhoogte, maar met de nieuwe modellen kunnen hefvermogens van 1,6 ton op hoogtes van 9 meter worden getild. Let in dit segment van heftrucks vooral op reachtrucks die met een kleinere batterij en zonder de nood aan bredere gang­paden, dezelfde verhouding gewicht/hoogte halen.

4) LET OP DE RIJSNELHEID

Een goede rijsnelheid is belangrijk, maar bij veel werkzaamheden geldt een snelheidslimiet waardoor de topsnelheid meestal niet relevant is. De nieuwe modellen bieden een topsnelheid van 14 km/u en een verbeterde acceleratie.

5) OOK DE HEFSNELHEID IS BELANGRIJK

De hefsnelheid van een reachtruck ligt niet voor hand als parameter, al kan deze op lange termijn wel winst opleveren. Voor je nieuwe truck kijk je best naar hefsnelheden van ongeveer 0,8 m/u. Zo kunnen seconden oplopen tot waardevolle minuten tijdswinst in je logistieke processen.

6) HOU REKENING MET DE GANGPADBREEDTE VAN JE MAGAZIJN

De gangpadbreedte is een heel belangrijk element bij de keuze van een machine. Zo neem je de breedte van de gangen best in rekening bij de keuze, en denk je ook best eens na of je in je magazijn meer of minder ruimte nodig hebt. Zo kan met een compactere truck de gangpadbreedte misschien worden verkleind en het aantal gangpaden per magazijn vergroot.

7) LET OP DE LEVENSDUUR EN HET VERBRUIK

Betrouwbaarheid is essentieel, dus zorg dat de batterij en het batterijbeheer aan alle vereisten voldoen. Als de truck 24 uur per dag bij zware toepassingen wordt gebruikt, controleer dan of de truck daar robuust genoeg voor is en of de levensduur voldoende is.

8) ZORG ERVOOR DAT DE BESTUURDER ZICHT HEEFT OP DE PUNTEN VAN DE VORKEN

Reachtrucks kunnen tot op bepaalde ingestelde hoogtes heffen, maar let op, de conditie van de vloer kan invloed uitoefenen op de uiteindelijke hoogte van de vorken. Zicht op de punten van de vorken is dus essentieel. Vergelijk de totale breedte van de mastkanalen van verschillende merken, maar vergelijk ze dan wel met elkaar op basis van hun restcapaciteit. Als de reachtruck uitgerust is met camera's en lasers, kunnen deze het werk op hoogte eenvoudiger maken voor de bestuurder.

9) TOEGANG VOOR DE BESTUURDER

Uit onderzoek blijkt dat de opstap van een reachtruck een wezenlijk verschil uitmaakt voor de bestuurder. Die stapt namelijk zeker 5 keer per uur van en op zijn reachtruck . In de loop van een dienst kan dat dus flink oplopen. Zoek bijgevolg naar een reachtruck met een brede, lage opstap met eenvoudig vast te nemen handgrepen. Het zal je verba­zen hoe dit tussen de diverse merken varieert en welk verschil dat maakt voor de bestuurder.

10) COMFORT VAN DE BESTUURDER

Bestuurders zitten meestal gedurende hun hele dienst in een reachtruck, dus zorg dat de machine comfortabel is om vermoeidheid te minimaliseren. Een goede ergonomische houding van de chauffeur kan immers invloed hebben op zijn of haar totale prestaties.

11) RAADPLEEG DE BESTUURDER BIJ DE KEUZE VAN DE STUURKOLOM

Stuurwielen zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en posities bij de verschillende merken, maar uit een bevra-ging bij bestuurders blijkt dat ze te kleine stuurwielen of stuurwielen met een offset-hoek niet prettig vinden. Ze moeten stevig zijn, ook omdat veel bestuurders ze gebruiken om op en van de machine te stappen. Het stuur moet daarnaast eenvoudig te verstellen zijn, anders gebruikt de bestuurder de stelfunctie niet. Vraag dus steeds feedback aan de bestuurder bij de ingebruikname van de truck.

12) BESTEED AANDACHT AAN EEN GOEDE DISPLAY

Een visuele display geeft de bestuurder belangrijke informatie en is op de markt verkrijgbaar in verschillende uitvo­eringen. Goede visuele displays werken intuïtief en zijn eenvoudig af te lezen. Test ze dus eerst uit alvorens je tot de aankoop overgaat. Zo zijn er vandaag fabrikanten die optioneel een display met aanraakfunctie aanbieden, waardoor allerlei nieuwe functies mogelijk worden.

13) WELKE BEDIENINGSELEMENTEN?

De keuze voor bedieningselementen kan afhangen van de voorkeur van de bestuurder of de locatie, maar probeer altijd de verschillende opties uit en test hoe eenvoudig het is om bijvoorbeeld de kantelfunctie of de sideshift te ge­bruiken. Afhankelijk van de wensen de chauffeur kan er geopteerd worden voor minihendels of joysticks.

14) PANTOGRAAF OF BEWEGENDE MAST?

Het is belangrijk op praktisch vlak vooruit te denken. Zo moet je bepalen of je voor een reachtruck met pantograaf (met schaarontwerp voor het uitschuiven van de vorken) of voor een bewegende mast moet kiezen, vooral als je ladingen dubbeldiep in de stellingen plaatst. Controleer de prestaties van elke functie aan de hand van je specifieke werkzaamheden.

15) AANGEPAST CHASSIS BIJ DUBBELDIEPE STELLINGEN

Als de truck bij dubbeldiepe stellingen wordt gebruikt, dan heb je waarschijnlijk een smal chassis nodig. Het is aangeraden in dit geval te kiezen voor een fabrikant van reachtrucks die dit als standaardoptie aanbiedt, in plaats van een mogelijke gecompliceerde oplossing op maat.

16) BIJ WERK MET KOELHUIZEN, BEKIJK DE OPLOSSING VAN DE FABRIKANT VOOR DE OPTIMALISATIE VAN DE WERKOMGEVING

Controleer of de fabrikant een geïntegreerde oplossing voor koelhuizen heeft, mocht dat voor jou een vereiste zijn. Zo zorg je ervoor dat ook voor deze toepassing je een reachtruck op maat krijgt.

17) GEMEENSCHAPPELIJKE ONDERDELEN BIJ DE FABRIKANT ZIJN EEN PLUSPUNT

Kies voor een fabrikant die de kwaliteit en betrouwbaarheid van zijn onderdelen kan aantonen. Als de verschillende machines in een magazijn uniforme bedieningen hebben, kunnen bestuurders eenvoudig van truck verwisselen en wordt de aanpassingsperiode bij nieuwe trucks geminimaliseerd.

18) WAARBORG EEN GOEDE SERVICE NA VERKOOP/VERHUUR

Controleer in hoeverre het eenvoudig is om de fabrikant te contacteren. Zo heb je gemakkelijk toegang tot belangrijke onderdelen of herstellingen. Dit heeft vanzelfsprekend invloed op de servicekosten.

19) COST OF OWNERSHIP

Controleer of de reachtruck energie-efficiënt is, lange onderhoudsintervallen biedt, is uitgerust met betrouwbare onderdelen en bijdraagt aan de productiviteit. Zo beperk je de kosten na aankoop van je truck.

20) ONDERSTEUNING

Vergeet niet dat de kwaliteit van de plaatselijke ondersteuning essentieel is om ervoor te zorgen dat jouw truck gedurende de contractperiode optimaal blijft presteren.

Heb je nog vragen over reachtrucks of sta je op het punt om een aankoop te doen, aarzel dan niet om B-CLOSE te contacteren. (contactgegevens vindt u op www.b-close.be)