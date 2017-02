donderdag 2 februari 2017

Crédit Mutuel Arkéa neemt belang van 19,5% in Vermeg

Crédit Mutuel Arkéa heeft een belang van 19,5% genomen in Vermeg, leverancier van financiële software. Met de nieuwe fondsen wil het software-bedrijf zijn Europese en internationale expansie versnellen. Vermeg staat bekend als Europees referentiespeler voor software-oplossingen ten behoeve van de financiële en verzekeringssector. Het bedrijf, dat vorig jaar een omzet van nagenoeg 53 miljoen euro draaide, heeft vestigingen in Frankrijk, België, Luxemburg, Nederland en Tunesië. Vermeg nam in 2013 BSB International N.V. (Louvain-La-Neuve) over. Crédit Mutuel Arkéa werkte zich in ons land onlangs in de kijker met de integratie van Keytrade Bank, dat inmiddels met Arkéa Direct Bank werd versmolten. Meer info: 02/224.99.00 of https://www.vermeg.com.