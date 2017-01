vrijdag 27 januari 2017

iBarge neemt bijkomende lichter in gebruik

iBarge N.V. (Antwerpen) voegde de lichter "Newford" aan zijn vloot toe. In de Scheldestad vond onlangs de officiële doopceremonie plaats. Bedoeling van iBarge is met de nieuwe eenheid minder afhankelijk van de chartermarkt te worden. (Copyright Two Studios)