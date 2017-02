vrijdag 3 februari 2017

Opnieuw overname in West-Vlaanderen voor E-Max

Producent van aluminium profielen E-Max (Dilsen-Stokkem), sinds 2001 onderdeel van de groep Vaessen Industries, neemt branchegenoot Boal Belgium (Wevelgem) en verkoopsorganisatie Boal France (Lille) over. Extrusiegroep BOAL focust voortaan op doorgroeien in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Met de overname verhoogt E-Max zijn jaarlijkse productiecapaciteit tot 60.000 ton. De omzet zal dit jaar in de richting van de 150 miljoen euro evolueren. Voor E-Max is het niet de eerste overname in West-Vlaanderen. In 2011 lijfde het bedrijf ook al Alex Profiles in Gullegem in. Vier jaar eerder nam de KMO van Alcoa de in Kerkrade gevestigde aluminiumsmelterij over. Meer info: 089/79.09.99 of http://www.e-max.be.