vrijdag 3 februari 2017

Yanmar zet Schaeff-grondverzetmachines opnieuw in de markt

Yanmar zet het kwaliteitsmerk Schaeff opnieuw in de grondverzetmachinemarkt. In oktober vorig jaar nam het bedrijf de tak Compacte grondverzetmachines uit Crailsheim van Terex Corporation over. Sinds begin dit jaar worden er terug minigraafmachines, midigraafmachines, mobiele graafmachines en wielladers gebouwd. In Rothenburg heeft de Yanmar-groep een onderdelencentrum in bedrijf zodat de toevoer van reserve-onderdelen gewaarborgd is. Dit kwartaal brengt Schaeff drie nieuwe machines met de nieuwste motortechniek Euro Stage IV op de markt, met name de mobiele graafmachine Schaeff TW95, de midigraafmachine Schaeff TC125 en de wiellader Schaeff TL120. In het segment minigraafmachines wordt het assortiment uitgebreid met de Schaeff TCO9 en TC10. Schaeff werd tachtig jaar terug door Karl Schaeff als smederij in Langenburg opgericht. Aanvankelijk spitste het bedrijf zich toe op machines voor de landbouw. Na de oorlog werd met de frontlader een eerste product voor de bouwbranche geïntroduceerd. In 2001 nam Terex Schaeff over om de fabriek in Crailsheim in oktober 2016 naar Yanmar door te schuiven die de activiteiten tot Yanmar Compact Germany herdoopte. Yanmar Compact Germany bestaat uit de fabriek in Crailsheim en het onderdelencentrum in Rothenburg ob der Tauber. In totaal werken er een 450-tal medewerkers. Het compacte productportfolio omvat momenteel twintig verschillende modellen. Yanmar heeft ook productielocaties voor grondverzetmachines in Frankrijk en Japan. Meer info: 00-31/549.32.00 of http://www.yanmar.nl.

