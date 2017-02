FACQ breidt uit met twee nieuwe Sanicenters

Badkamer- en verwarmingsspecialist FACQ N.V. (Brussel) breidt zijn aanwezigheid in Vlaanderen en Brussel uit met twee nieuwe Sanicenters. Zo werden nieuwe vestigingen geopend in Hasselt en Sint-Agatha-Berchem. Installateurs bevoorraden zich in de FACQ Sanicenters. Ze zijn 1.800 à 2.000 m² groot e...