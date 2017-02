zaterdag 4 februari 2017

Dimension Data bouwt publieke marktplaatsen voor Le Forem

IT-dienstverlener Dimension Data Belgium N.V. (Diegem) heeft bij Le Forem, de wereldwijde leverancier van ICT-diensten en -oplossingen, een contract gewonnen voor de invulling van twee publieke marktplaatsen. De eerste marktplaats heeft betrekking op de hele catalogus van producten en oplossingen van Cisco, de tweede omvat alle producten en oplossingen van Fortinet. De marktplaatsen van Le Forem zijn toegankelijk voor verschillende overheidsinstanties van de Federatie Wallonië-Brussel. Hierdoor kunnen zij profiteren van een voordelig aanbod van producten, IT-services en consulting, dat voor hen door Le Forem werd onderhandeld. Dimension Data is al met tientallen overheidsinstanties in gesprek die van het beschikbare aanbod, via de centrale marktplaatsen gecreëerd door Le Forem, gebruik willen maken. Meer info: 02/745.04.45 of http://www.dimensiondata.com.