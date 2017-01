maandag 30 januari 2017

Vlaanderen investeert 9,5 miljoen euro in ICC te Gent

Vlaanderen zet meer mensen en middelen in om grote congressen naar de regio te halen. Ook het congresaanbod wordt versterkt. Via Toerisme Vlaanderen zal 9,5 miljoen euro worden geïnvesteerd in het Gentse ICC, dat verder als congreslocatie in erfgoedomgeving wordt uitgebouwd.

Vlaanderen heeft een MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions)-plan klaar om meer internationale zakencongressen aan te trekken. Daarvoor worden drie sporen gevolgd: investeren in meeting-infrastructuur in erfgoedlocaties, een marketing-strategie die zich richt op internationale associaties en professionalisering van de meeting-sector. Tegen 2021 wil de bevoegde voogdijminister onder andere meer dan driehonderd internationale associatiecongressen in Vlaanderen laten plaats vinden.

De inspanningen focussen vooral op internationale organisaties en bedrijven die actief zijn in economische groeisectoren in Vlaanderen (denk aan chemie, farmaceutica, havensector, biotechnologie, …). Uiteraard zal de regio zijn troeven uitspelen als kunsten en cultuur, erfgoed en gastronomie.

In de vernieuwde associatiewerking zal Toerisme Vlaanderen nauw samen werken met de steden Antwerpen, Brugge, Gent en Leuven.

Het MICE-plan voorziet in sales managers in die steden om mee biddings voor internationale congressen uit te werken. Het maakt daar 450.000 euro voor vrij voor de komende drie jaar. Bovendien wordt ook geïnvesteerd in de professionalisering van de MICE-sector via de ontwikkeling van professionele tools en initiatieven rond vorming en kennisdeling. Zo wordt 50.000 euro uitgetrokken voor kwaliteitsoptimalisatie van special meeting venues.

Voor de gerichte promotie van Vlaanderen als meeting-bestemming, breidt Toerisme Vlaanderen zijn MICE-dienst uit met drie voltijdse associatie-experts om potentiële congressen te detecteren en aan te trekken. Het zal ook bijkomende inspanningen leveren om de troeven van Vlaanderen bij congresplanners en -organisatoren onder de aandacht te brengen. In totaal gaat vanaf dit jaar jaarlijks 620.000 euro extra naar de congreswerking van Toerisme Vlaanderen.