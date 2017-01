maandag 30 januari 2017

Beernems industriepark zet in op meer bedrijfssamenwerking

Wvi is gestart met de introductie van bedrijventerrein-management (BTM) op het industriepark van de gemeente Beernem. Doel is om de samenwerking tussen de bedrijven gevestigd op het wvi-bedrijventerrein te stimuleren en uiteindelijk in een bedrijventerreinvereniging te groeperen.