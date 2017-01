maandag 30 januari 2017

Kempen Insect Cluster van start

De Kempen Insect Cluster gaat van start. Deze cluster is een unieke samenwerking tussen het bedrijfsleven en een aantal kennisinstellingen met ondersteuning van de overheid. De Kempen Insect Cluster bevestigt de leidende rol van de regio Kempen in het kweken en verwerken van insecten voor chemie, veevoeder en menselijke voeding. Op langere termijn zijn er ook heel wat toepassingen mogelijk in de cosmetica en farmacie.