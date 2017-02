dinsdag 31 januari 2017

Partnership VDAB, GTB, RIZIV en ziekenfondsen werpt vruchten af

Sinds 2012 werken VDAB, GTB, RIZIV en de Vlaamse ziekenfondsen intensief samen om mensen die arbeidsongeschikt zijn weer aan de slag te helpen. Die samenwerking loont. Vijfendertig procent van de doelgroep gaat na een VDAB-traject weer aan het werk. Opleiding blijkt een belangrijke succesfactor te zijn.

Sinds de start van het samenwerkingsakkoord zijn al heel wat stappen ondernomen. Zo is de communicatie tussen de verschillende actoren op het veld veel beter op elkaar afgestemd en werden doorheen de jaren processen verfijnd en wetgeving bijgestuurd.

Een eerste belangrijke stap hierin is de activerende rol van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Hij maakt samen met de werkzoekende persoon de eerste inschatting om een traject naar werk op te starten. Dat resulteerde in maar liefst 10.579 doorverwijzingen van arbeidsongeschikte personen naar de VDAB in de periode oktober 2012 tot en met oktober 2016.

Na een eerste oriëntering bekijken de werkzoekende, de VDAB-bemiddelaar en de adviserend geneesheer samen welke acties nodig zijn om de doorstroom naar werk mogelijk te maken. Hierbij blijkt het aspect opleiding zeer belangrijk te zijn. Eén op drie start met een opleidingstraject. Dat verklaart ook de langere doorlooptijd van de trajecten. Gemiddeld duurt een traject ongeveer 1,5 jaar. Op vijf jaar tijd zijn er 3.605 opleidingen beëindigd. 92% slaagt in zijn opleiding en maakt op die manier meer kans om een job te vinden. Het RIZIV financiert alle erkende trajecten en opleidingen. Voor 2017 maakt men hiervoor 18 miljoen euro vrij.

Studies tonen aan dat het in de eerste plaats belangrijk is voor de “zieke” persoon zelf om weer aan het werk te gaan. De sociale contacten, de zinvolle tijdsbesteding en de financiële slagkracht zorgen ervoor dat de persoon in kwestie niet geïsoleerd raakt en volwaardig aan de samenleving kan deelnemen. Een recente studie van het HIVA toont bovendien aan dat de kosten voor een begeleiding na drie maanden terugverdiend zijn. De investering is dus een win/win-situatie voor iedereen: maatschappij, werkzoekende én werkgever.