dinsdag 31 januari 2017

Voertuigindustrie heeft 600 vacatures

Momenteel hebben een dertigtal bedrijven uit de voertuigindustrie zeshonderd openstaande vacatures in ons land. Het gaat om jobs bij zowel grote productiebedrijven als om functies bij toeleveranciers.

Opvallend is dat de overgang naar elektrische voertuigen zichtbaar wordt in de lijst van vacatures. Heel wat bedrijven zijn op zoek naar mensen met kennis rond elektrische mobiliteit, zoals bij autobouwer Audi Brussels, toeleverancier C-Mag Elektromag in Ronse en busbouwer VDL in Roeselare. Die omschakeling houdt in dat bestaande werknemers via omscholing en nieuwe kandidaten moeten werken met meer elektronicatoepassingen en batterijtechnologie. Kandidaten met een elektronica-opleiding zijn dehalve goed geplaatst, maar even goed zijn bedrijven op zoek naar ICT’ers (bijvoorbeeld embedded software engineers) en data-analisten.

De Belgische voertuigindustrie telt in ons land ruim driehonderd Belgische en internationale bedrijven en vertegenwoordigt 70.000 jobs.