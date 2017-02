dinsdag 31 januari 2017

Zeven Europese banken plannen Blockchain-platform voor KMO’s

Een groep van zeven banken heeft een overeenkomst getekend om met innovatieve blockchain-technologie een internationaal handelsplatform uit te bouwen. Doel is om de nationale en internationale handel voor de Europese KMO’s eenvoudiger te maken dankzij de kracht van de gedeelde boekhouding.

Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Rabobank, Société Générale en UniCredit hebben een Memorandum of Understanding in Brussel getekend met de intentie om samen te werken aan de ontwikkeling en de marketing van een nieuw product, “Digital Trade Chain” (DTC).

Het product is gebaseerd op een prototype van een door KBC ontwikkelde Trade & Supply Chain Finance-oplossing en werd tijdens de proof of concept-fase getest. DTC kan alle partijen betrokken bij een handelstransactie (zoals koper en verkoper en hun beide banken en transporteur) on-line en via mobiele apparaten met elkaar verbinden.

Het nieuwe platform maakt het handelsproces voor KMO’s eenvoudig door (internationale) handelstransacties efficiënt op te volgen, de risico’s beter te beheersen en de financiering van de handel te vereenvoudigen. Grote bedrijven gebruiken het documentair krediet om hun risico’s bij internationale handel te beperken. Deze documentaire kredieten zijn niet altijd geschikt voor KMO’s, die via “open account” handelen.

DTC versnelt het handelsproces van order tot betaling en vermindert aanzienlijk het papierwerk door gebruik te maken van de beveiligde data op de gedeelde boekhouding van de “blockchain”. De transparantie in de keten geeft KMO’s vertrouwen in handelstransacties met nieuwe partners zowel op de thuismarkt als in andere Europese markten.

Door bundeling van expertise en resources van de leden van het consortium, kunnen ze gezamenlijk de ontwikkelingen en de marktintroductie van DTC bewerkstelligen. In eerste instantie richt DTC zich op zeven Europese landen op de Europese markt: België en Luxemburg (KBC), Frankrijk (Natixis, Société Générale), Duitsland (Deutsche Bank, UniCredit), Italië (UniCredit), Nederland (Rabobank) en het Verenigd Koninkrijk (HSBC).