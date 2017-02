woensdag 1 februari 2017

CGI lijst trends op in end-to-end digitale transformatie

Het beursgenoteerde CGI heeft zijn “Annual Review 2016” gepubliceerd met sterke visie op end-to-end digitale transformatie.

CGI Global1000, gebaseerd op persoonlijke gesprekken met duizend senior leader in business en IT in meer dan tien sectoren en twintig landen, lijst vijf trends en prioriteiten op die de klanten en stakeholders van belang vinden. De resultaten bevestigen dat organisaties zich blijven richten op digitalisering, bij voorkeur in sneltempo.

1. Klanten verwachten een gepersonaliseerde digitale omni-channel ervaring. In de financiële sector, retail, consumentendienstverlening en communicatie spreekt men over een “digital-only” trend.

2. (Cyber)security wordt een onderscheidende factor voor 62% van de organisaties.

3. De helft van de organisaties, ongeacht de industrie, voelt de druk van onverbiddelijke wet- en regelgeving (o.a. privacy, gegevensbescherming).

4. Een derde van de leiders vindt dat structurele verandering van hun bedrijfs- en operationele modellen noodzakelijk zijn.

5. Bijna 30% van de organisaties geeft aan dat technologie en innovatie de “drivers” zijn. Meer dan 70% geeft aan dat IT-budgetten zullen verhogen of zeker behouden om op digitale transformatie in te zetten.