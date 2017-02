woensdag 1 februari 2017

VDAB stelt arbeidsmarktgegevens beschikbaar tot op wijkniveau

Als kenniscentrum beschikt VDAB over een schat aan informatie. Vorig jaar vernieuwde de dienst al Arvastat, de publieke zoekmachine voor werkzoekenden- en vacature-cijfers. Meer dan 400 miljoen cijfers over de arbeidsmarkt zijn er in een fractie van een seconde publiek beschikbaar. Tot nog toe was de “gemeente” het laagste geografisch niveau van deze cijfers.

Nu gaat VDAB een stap verder door deze cijfers beschikbaar te maken tot op wijkniveau. Dat geeft lokale besturen de mogelijkheid om hun beleid en middelen nog beter af stemmen op de plaatselijke werkloosheid.

Concreet bestaat de mogelijkheid om in een bepaalde wijken het aantal laaggeschoolden, jonge werkzoekenden, mannen of vrouwen te raadplegen. Om de informatie toegankelijker en visueel aantrekkelijker te maken, worden alle cijfers aangevuld met grafieken en kaarten. Ook geven de evolutiegrafieken aan waar het de goede kant op gaat of welke wijken er best wat aandacht kunnen gebruiken.