dinsdag 31 januari 2017

Textielvloerbedekkingsbedrijf Osta trekt naar Evolis-park

Textielvloerbedekkingsbedrijf Osta Carpets investeert 10 miljoen euro in een nieuwe vestiging op Evolis te Harelbeke. Het kocht er een terrein van 17.000 m², dat in eerste instantie voor zowat 10.000 m² zal worden bebouwd. Het bedrijf, met vestigingen in Deerlijk en Avelgem, geldt als Europees marktleider in machinale wollen karpetten. In het eerste kwartaal van 2018 wil Osta Carpets zijn productie-aciviteiten van Deerlijk naar de nieuwe vestiging overbrengen. Dan zal ook een nieuwe productie-acitiviteit worden opgestart, met name van vlakgeweven producten in jacquard. De KMO, momenteel goed voor een omzet 18 miljoen euro, kocht alvast drie jacquard weefgetouwen aan, met mogelijkheid tot bijkomende aankopen op korte termijn. Osta Carpets, dat voortaan zijn activiteiten onder de merknaam Osta verzorgt, mikt snel op een omzetgeneratie van 6 à 7 miljoen euro met de nieuwe activiteit. Voor intercommunale Leiedal is de komst van Osta naar Evolis een nieuwe opsteker. Na het uitbreken van de financieel-economische crisis in 2008, viel de commercialisatie van het bedrijventerrein, dat strenge vestigingscriteria hanteert, stil. Sinds 2014 is Osta Carpets het zevende bedrijf dat op Evolis investeert. Eerder kondigden ook Aluvision, Creaplan, Wever & Ducré, Jardinico, Koredekor en Prostor ook aan dat te zullen doen. Meer info: 056/78.33.11 of http://www.ostacarpets.com.