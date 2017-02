maandag 6 februari 2017

Eimskip neemt meerderheidsbelang in Mareco

De IJslandse rederij en logistieke dienstverlener Eimskip telt 16,6 miljoen euro neer voor een 80%-belang in Mareco N.V. (Antwerpen), dat in reefer-logistiek is gespecialiseerd. Het management blijft een belang van 20% aanhouden. Mareco is voornamelijk gespecialiseerd in de wereldwijde export van seafood, kip, varkens- en rundsvlees naar West-, Centraal- en Zuid-Afrika. Jaarlijks gaat het om zowat 32.000 TEU. Dat levert een omzet op van nagenoeg 60 miljoen euro op jaarbasis. Met de integratie van Mareco in de Eimskip Group, versterkt Eimskip zijn marktpositie in de wereldwijde koellogistiek.Het beursgenoteerde Eimskip heeft vestigingen in twintig landen, baat een vloot van twintig schepen uit en telt 1.680 medewerkers. Meer info: 03/260.09.00 of http://www.marecologistics.com.