donderdag 2 februari 2017

Telecom-operatoren bundelen krachten en worden lid van Agoria

Sinds 1 januari 2017 zijn de belangrijkste telecom-operatoren in ons land lid van technologiefederatie Agoria. Brutelé (VOO), Colt Technology Services, Nethys (VOO), Orange Belgium, Proximus en Telenet willen zo hun krachten bundelen rond dossiers zoals digitalisering, regelgeving en investeringen in infrastructuur.

De zes nieuwe leden van Agoria realiseren samen een omzet van bijna 8,2 miljard euro en zijn goed voor 18.152 directe banen. De ondernemingen leveren vaste en mobiele connectiviteitsdiensten aan ondernemingen en particulieren. Die dienstverlening is bijzonder uitgebreid want - naargelang van hun respectieve aanbod - reiken de operatoren ook opslagoplossingen (cloud) aan, produceren en bieden ze entertainment content aan en beschikken ze over platformen en netwerken specifiek gericht op het “Internet of Things”.

Vanuit Agoria zal “Telecom Industries” naar de institutionele partners en bij het grote publiek vier prioriteiten ontwikkelen: de uitrol van kwaliteitsvolle telecom-infrastructuur faciliteren, antwoord bieden op de maatschappelijke uitdagingen waarin de sector en zijn actoren voor staan (Hoe kunnen communicatienetwerken bijdragen tot veiligheid, mobiliteit en belangrijke uitdagingen?), helpen om de voorwaarden voor een sterke en gezonde concurrentie te creëren tussen alle spelers binnen het hele Internet-ecosysteem, met het oog op meer connectiviteit en interessante diensten voor bedrijven en consument en, ten slotte, de belangrijke rol laten erkennen die telecom-operatoren spelen in de economische groei en de creatie van jobs in België en zijn gewesten.