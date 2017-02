donderdag 2 februari 2017

Grijs goud is nieuw kapitaal van de arbeidsmarkt Leeftijd geen issue bij keuze nieuwe werknemer

Er komen steeds meer oudere werknemers op de arbeidsmarkt en ze blijven langer beschikbaar voor de openstaande jobs. De overheidsmaatregelen die 50-plussers aanzetten om langer actief te solliciteren, werken dat uiteraard in de hand. Stilaan moeten werkgevers nog meer overtuigd geraken dat leeftijd geen issue mag blijven bij de keuze van een nieuwe werknemer. De zogenaamde oude garde staat meer dan ooit zijn mannetje en bewijst ook in nieuwe werkomstandigheden heel flexibel te zijn en een meerwaarde voor elk bedrijf te bieden.

Van de quality time tussen Kerstmis en Nieuwjaar maakte ik dankbaar gebruik om, languit achterover, een leuke film mee te pikken. Omdat ik niet meteen zin had in de zoveelste herhaling van een klassieker, kwam ik uit bij de prent “The Intern”. Ben (Robert de Niro) is een oudere weduwnaar op rust die popelt om weer actief aan de slag te gaan. Via allerlei omzwervingen gaat hij de uitdaging aan om stagiair te worden bij een web-winkel in kleding. Hoewel hij zo goed als digibeet is, maakt hij zich in een mum van tijd quasi onmisbaar voor zijn collega’s en zijn baas. Hij ruimt ongevraagd overvolle bureaus van collega’s op, wordt opgemerkt omwille van zijn sterke observaties en levert, ook op het persoonlijke vlak, advies aan zijn collega’s en chefs. Al gauw kan het bedrijf eigenlijk niet meer zonder hem. Ben blijkt de ervaren schakel die er voor zorgt dat al dat jonge digitale geweld, zowel professioneel als privé, in goed banen wordt geleid. Mooier kun je de meerwaarde die oudere werknemers voor een bedrijf betekenen, niet samenvatten.

Stijgend aandeel

Werkgevers erkennen ook de voordelen die oudere werknemers voor het bedrijf brengen: hun ruime ervaring, hun inzicht in het werk en de manier waarop zij daar mee omgaan, hun bereidheid om jongere collega’s te helpen en te leren. Maar in de race naar kostenefficiëntie en flexibiliteit, blijven oudere werknemers het moeilijk hebben om een werkplek te behouden of in te nemen. Nochtans maakten de 50-plussers in 2015 bijna 32% van de actieve bevolking uit. Met een stijgende trend in de leeftijdspiramide, zijn straks 1 op de 3 inzetbare mensen voor de arbeidsmarkt vijftig jaar of ouder. Uit statistieken van de Vlaamse overheid kunnen we zelfs besluiten dat nu al ongeveer 1 op de 5 mensen in de beroepsactieve bevolking 55 jaar of ouder is.

Ondermaats

Waar in 2005 amper 8% van de mensen boven 55 nog werkte, waren er dat in 2015 bijna 14%. Bemoedigende cijfers op het eerste gezicht, maar de deelname van ouderen aan de arbeidsprocessen blijft ver ondermaats vergeleken met hun aandeel in de bevolking.

Kapitaal

Het wordt onmogelijk om bij een blijvende stijging van de vacatures de strijd vol te houden tussen oudere en jongere medewerkers, die we dikwijls impliciet voeren bij de keuze voor een nieuwe medewerker. Ouderen bewijzen dat ze niet noodzakelijk minder productief of opleidbaar zijn. Zorg voor hen voor een goed en gepast werkklimaat en ze zullen je zelfs komen vertellen dat ze bereid zijn om er een extra paar jaren bij te doen.

Ook VDAB kan je begeleiden bij de aanwerving van nieuwe medewerkers die al wat meer kilometers op de teller hebben staan. Er zijn immers aangepaste programma’s mogelijk om mensen in je bedrijf in te passen en een aantal tewerkstellingsmogelijkheden van de overheid zorgen nog voor een kostenefficiënte inzet van dat oudere kapitaal van de arbeidsmarkt.

