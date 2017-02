Country director Richard Tougeron zet in op een grote performantie van het Nissan-netwerk

vrijdag 3 februari 2017

Nissan Belgium wil sterker dealer-netwerk Grotere aanwezigheid in fleet-markt topprioriteit

Van de 48 dealers van Nissan Belgium (Aartselaar) werken er één derde autonoom en behalen de objectieven. “Tweede derden hebben begeleiding en/of ondersteuning nodig. Dat is een zwakke score binnen de sector,” stelt Richard Tougeron, sinds kort country director Nissan Belux. De invoerder zet derhalve volop in op een grotere performantie binnen zijn distributienetwerk. Dat komt uiteindelijk de dealer zelf ten goede, zo luidt het. Ook wordt werk gemaakt van de invulling van witte vlekken in het dealer-netwerk, inzonderheid in de regio Gent en het zuiden van Brussel. “De regio rond Drogenbos is een heuse automotive pool geworden, waar je als invoerder onmogelijk afwezig kan blijven,” zo nog Tougeron, die voorts van een hogere marktpenetratie in het fleet-segment een topprioriteit maakt.

Richard Tougeron nam het woord tijdens een recente persbijeenkomst omtrent de 50-jarige aanwezigheid van Nissan op de Belgische en Luxemburgse markt. In die tijddspanne werden in de regio nagenoeg 750.000 Nissans verkocht. Opmerkelijk evenwel was de vlijmscherpe analyse die de country director op het vlak van het eigen distributienetwerk maakte.

Nissan startte medio vorig jaar een make-over operatie voor zijn 2.500 Europese dealers op dat inzet op klantbeleving en klanten-service. Kern van het programma zijn een nieuwe Service Customer Promise, die de klantervaring over heel Europa consistent moet maken, en de make-over voor het distributie-netwerk. De vijfdelige Service Customer Promise biedt onder meer 24/7-contactmogelijkheid met de klantendienst, levenslange Nissan Assistance (hulp onderweg in heel Europa), concurrerende service-tarieven, een duidelijk en kostenloze health check van de auto en gratis vervangend vervoer bij onderhoud, reparatie en andere interventies.

Die uniforme Europese service-belofte gaat gepaard met een nieuw design voor de dealer-bedrijven. Tegen 2018 moeten alle Europese dealers de nieuwe identiteit uitdragen. Tougeron stelt dat er in België nog werk aan de winkel is.

“Een geomarketing-studie toont aan dat niet alle bestaande dealers, als gevolg van de historische ontwikkeling, op de juiste plaats zijn gepositioneerd. Een herlocalisatie van bepaalde dealers kan een mogelijkheid zijn. Nissan Belgium streeft bovenop een tiental bijkomende verkoopspunten na,” zo nog Tougeron.

Zwakke prestaties in de fleet-markt

Bijkomende doorn in het oog van Tougeron zijn de zwakke prestaties van Nissan in de fleet-markt. In de eerste tien maanden van 2016 boekte Nissan in de fleet-markt nochtans een groei van 25% in een marktsegment dat met 9% groeide. Dat leverde de Japanse constructeur een marktaandeel van 1,2% in het leasing-gebeuren op. Een score die door de country director als “heel zwak” wordt bestempeld. Dat percentage ligt bovendien fors lager dan het algemeen marktaandeel van 3,1% dat Nissan in de eerste tien maanden van het afgelopen jaar wist neer te zetten.

Sinds het najaar van 2016 is, naar verluidt, evenwel een nieuwe groeidynamiek in het netwerk merkbaar, met een bestellingenvolume dat met 20% toenam. Nissan Belgium stelt zich tot doel in de komende drie jaar door te groeien naar het Europees marktaandeel van gemiddeld 4%. Het hanteert daarvoor een driepijlerstrategie, met name een verbetering van de netwerkprestaties, het verhogen van de corporate sales (fleet) en een aangepast productplan.

“In de Belgische fleet-markt moeten we ten volle de kracht van ons cross-over aanbod uitspelen. Ons huidige marktaandeel van 1,2% moeten we naar 3,7% in de komende drie jaar zien op te krikken,” klinkt Tougeron strijdvaardig.

Op productvlak kan Nissan terugvallen op een breed en recent gamma, met als recente nieuwkomers de nieuwe Micra, die speciaal voor het Europese B-segment werd ontwikkeld, en de NV300, de vervanger van de Primastar, in het bestelwagensegment.