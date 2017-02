dinsdag 7 februari 2017

LIPA wint jaar gratis bedrijfspand

ICT-bedrijf LIPA N.V. (Diepenbeek) is de winnaar van een gratis bedrijfspand, een wedstrijd georganiseerd door projectontwikkelaar Futurn N.V. (Kortrijk) en ondernemersorganisatie UNIZO Limburg. LIPA, actief in ICT-services, security en hardware, neemt dit jaar zijn intrek in het bedrijfsgebouw in Diepenbeek (Groeningenpark). Het bedrijfspand wordt door de projectonwikkelaar een jaar ter beschikking gesteld. Meer info: 011/33.23.23 of http://www.lipa.be.

+ FOTO

(Vlnr.: Bart Lodewyckx (UNIZO Limburg), Griet Keersmaekers (Futurn), Miranda Liebens (LIPA), Edwin Vanspauwen (LIPA) en Jo Vannitsem (UNIZO Limburg))