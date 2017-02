woensdag 8 februari 2017

D'Ieteren in bezit van alle Moleskine-aandelen

Via dochtermaatschappij DM Invest heeft D'Ieteren N.V. (Brussel) zijn squeeze out-procedure op de resterende aandelen van Moleskine afgerond. Samen met Moleskine, dat eigen aandelen in portefeuille heeft, bezit D'Ieteren de integraliteit van de Moleskine-aandelen. Moleskine werd inmiddels van de beurs van Milaan gehaald. Meer info: 02/536.54.39 of http://www.dieteren.com.