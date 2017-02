vrijdag 10 februari 2017

Cobelguard CIT in handen van Loomis

Het Zweedse Loomis AB (Solna), specialist in cash management, verwerft de integraliteit van de aandelen van Cobelguard CIT N.V. (Gent). Loomis is internationaal sterk aanwezig met vierhonderd cash centers en 23.000 medewerkers in meer dan twintig landen. Cobelguard wordt binnen de Loomis-groep geïntegreerd en neemt ook de naam van zijn nieuwe eigenaar aan. De verkoop staat gelijk met de uittrede uit de aandeelhoudersstructuur van initiatiefnemers Stefan De Bock, Dirk Goethals en Steven Van Doorne (die ceo blijft) alsook van LRM dat in 2014 toetrad ten tijde van de investering in een derde cash center. Cobelguard groeide in de voorbije vijf jaar uit tot een cash-in-transit partner met 170 medewerkers die klanten in de retail- en banksector bedienen. In 2011 werden de bewakingsactiviteiten, met uitzondering van de waardentransporten, door Securitas overgenomen. Toen Brink's in datzelfde jaar overstag ging, kocht Cobelguard de Gentse vestiging om zich in waardentransport door te ontwikkelen. In 2014 bouwde het bedrijf, met de steun van LRM, een nieuwe vestiging in Tongeren. Meer info: 09/243.70.80 of http://www.cobelguard-cit.be.