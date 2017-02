maandag 6 februari 2017

Vierwielaandrijving met koppel-vectoring voor nieuwe Opel Insignia

De nagelnieuwe Opel Insignia Grand Sport die dit voorjaar op de markt komt is toegerust met een geavanceerde Twinster-vierwielaandrijving met koppel-vectoring. Die hoort, wat rijdynamiek, voeling en wegligging betreft, tot de beste op de markt.

Vierwielaandrijving met koppel-vectoring heet de beste combinatie te zijn om een hoog vermogen over te brengen op de weg, of die nu vochtig, droog, bevroren of besneeuwd is.