Met zonen Kevin, Kurt, Stijn en Steven in de zaak weet Johan Dekeyzer de opvolging van Dekeyzer-Ossaer verzekerd De huidige uitbreiding van de Keyzer-Ossaer positioneert het bedrijf sterker in de food service-markt

vrijdag 10 februari 2017

Dekeyzer-Ossaer diept expertise in convenience food uit Uitbreidingsinvestering van ruim 6 miljoen euro

Vleesverwerkend bedrijf Dekeyzer-Ossaer (Koekelare) manifesteert zich steeds nadrukkelijker op de markt van “convenience food”. In het verlengde hiervan koestert de familiale KMO ook uitgesproken exportambities. Om een en ander hard te maken investeert de onderneming momenteel ruim 6 miljoen euro in de uitbreiding van zijn productie-installaties en distributiecapaciteit. Het exportwaardig maken van de producten veronderstelt immers aanpassingen in de conditionering ervan. De huidige investering focust dan ook erg sterk op IQF-invriescapaciteit en aangepaste verpakkingstechnologie. Dat de KMO het pad van de innovatie niet schuwt, wordt andermaal bewezen door zijn actieve participatie in het NPCC-project, dat mikt op een nieuw samenwerkingsmodel tussen de zorgsector en de bedrijfswereld.