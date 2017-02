Oostende: succesvolle reconversie Containertrafiek baart Zeebrugge zorgen (Copyright Luchtfotografie P. Henderyckx) ‹ ›

woensdag 8 februari 2017

Antwerpse, Gentse en Oostendse havens blikken op geslaagd 2016 terug Gemengde gevoelens voor haven van Zeebrugge

De overslag in de Antwerpse haven haalde in 2016 een recordpeil. Zeebrugge noteerde dan weer een recordprestatie in de autotrafiek, maar moest vrede nemen met een dalend totaal tonnage omwille van het aanzienlijk verlies op container- en LNG-vlak. Gent kan terugblikken op het beste jaar in zijn annalen, waarbij het conventioneel stukgoed zich op recordhoogte hees. Oostende, ten slotte, kan zich op de borst slaan met een geslaagde strategische heroriëntatie.