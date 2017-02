maandag 6 februari 2017

Inagro pleit voor oprichting innovatie-cluster landbouw & voeding

Met de huidige chipsets is het mogelijk in de landbouw nieuwe functionaliteiten in te bouwen tegen aantrekkelijke voorwaarden. Daarin schuilen opportuniteiten voor zowel grote marktspelers, KMO’s en start-ups. Zeker omdat de moderne landbouwtoepassingen, resultaat van het gebruik van Big Data en IoT (Internet of Things), doorgaans zijn opgebouwd uit een verzameling van verschillende bouwstenen of componenten. Voor elke bouwsteen is steeds wel een bepaalde expertise vereist.

In een afzonderlijke bijdrage bleek dat Big Data, IoT-toepassingen, robotica en engineering de voornaamste “drivers” van smart(er) farming zijn, zeg maar de opvolger van de precisielandbouw. Ook de hedendaagse landbouwtoepassingen ontsnappen niet aan het breder fenomeen van co-development in ecosysteemverband. In Saint-Louis (Missouri) is een wereldvermaarde innovatie-cluster aan de slag rond landbouw en voeding. Binnen die cluster zijn toonaangevende spelers binnen en buiten de agro-voeding actief alsook R&D- en engineering-partners, onderzoeksinstellingen, investeringsmaatschappijen, incubatoren en netwerkactiva.

Inagro (Rumbeke-Beitem), dat staat voor praktijkgericht onderzoek op maat van land- en tuinbouwer, met innovatie, diversificatie en duurzaamheid als sleutelwoorden , meent dat ook in Vlaanderen, inzonderheid in West-Vlaanderen, voldoende potentieel is om een dergelijke cluster op te zetten. Het kan daarbij rekenen op de steun van Marc Vanacht, strategisch consultant en change agent, die benadrukt dat “precies omwille van de bouwsteenaanpak binnen smart farming, ook opportuniteiten liggen weggelegd voor start-ups en KMO’s”.

"Vlaanderen staat sterk in de voedings- en landbouwsector en kan terugvallen op heel wat toegepaste research voor de landbouw. Met Flanders’FOOD en Food Port Tienen zijn bovendien innovatie-incubatoren aan de slag. Ook zijn belangrijke netwerkactiva voorhanden, zoals Vegebe, de federatie van de Belgische groenteverwerking en de handel in industriegroenten, Agreon, een netwerk van West-Vlaamse KMO’s die innovatieve producten ontwikkelen toepasbaar in de agrarische sector, het B2B-event Smarter Farming, het Vlaams Huis voor de voeding, Agoria, Fedagrim, de vereniging van constructeurs en importeurs van uitrusting voor de landbouw, de tuinbouw, de veeteelt en de tuin in België, het VBT (Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties), het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en dies meer,” zo heet het.

Kortom, alle elementen zijn aanwezig om, naar Amerikaans voorbeeld, ook in Vlaanderen een open innovatie-cluster voor landbouw & voeding op te zetten.