dinsdag 7 februari 2017

Strategische voordelen van consumptiegebaseerde technologiemodellen IT-vendor verantwoordelijk voor schaaleconomieën en expertise op maat

Business-IT had in het verleden niet meer dan een louter ondersteunende functie. Technologieleiders waren intern gefocust en definieerden “klanten” als interne departementen en gebruikers. De klassieke missie van een technologieleider was het beheer van infrastructuur, systemen en applicaties. IT-leiders waren ontzorgers, geen innovators. Naarmate de digitale technologie evolueert en digitale klanten matuur worden, kan IT niet langer volstaan met een ondersteuningscomponent te zijn. Cio’s nemen een nieuwe rol op als een kritieke en directe partij die bijdraagt tot de zakelijke resultaten en de business-noden boven tijdelijke technologieën plaatst.

We hebben een complexe en transformatieve fase bereikt in het digitale business-model als gevolg van innovatie die zich tegen bijzonder hoge snelheid voltrekt. Vandaag aangekochte technologie zal twee of drie generaties verouderd zijn alvorens volledig te zijn afgeschreven. Diezelfde technologie wordt nochtans verwacht te wedijveren met versnellende en buitensporige marktvragen.

Nieuwe business-modellen bieden nieuwe mogelijkheden

Voor we de komst van het elektriciteitsnet bezaten, gebruikten en onderhielden de elektriciteitsgebruikers van het eerste uur de tools en hardware zelf. Voor hen die het zich konden veroorloven, was de eigendomskost hoog en de distributie-afstand laag terwijl een blijkbaar willekeurige set aan standaarden aan de basis lag van nieuwe gebruikstoepassingen, van verlichting tot het aandrijven van elektrische motoren.

De innovatie van de eerste stroomnetten leidde snel tot nieuwe praktijken in de elektriciteitsdistributie die breed hun toepassing vonden, waarbij klanten enkel elektriciteit uit het net afnamen als ze die nodig hadden. De evolutie vond uiteraard niet plaats zonder de actieve weerstand van de lokale energieleveranciers die baat hadden bij een gezonde ROI via de verkoop binnen een groeiende, onafhankelijke en gesloten markt.

Betalen voor elektriciteit op basis van een consumptiegebaseerde dienst mag vandaag voor ons al vanzelfsprekend lijken, de impact en voordelen van on-demand elektriciteit werden niet altijd universeel aanvaard.

De toekomst van technologieconsumptie begint erg sterk te lijken op de beginperiode van de nutsvoorzieningen toen de antwoorden niet zo duidelijk waren en de actoren niet altijd handelden in beste belangen van de markt.

Business-functie IT verandert

Naargelang technologie als een dienst en open architecturen aan maturiteit winnen, vervelt de rol van IT van technologie-ontzorger tot orkestrator. IDC voorspelt dat tegen 2020 80% van de door ondernemingen aangekochte soft- en hardware op abonnementsbasis zal geschieden. Tegen 2018 zou 65% van alle bedrijfsactiva zich off-site bevinden terwijl een derde van het IT-personeel door third party service providers zou worden afgevaardigd. Dat wil niet zeggen dat er niet langer behoefte aan IT-professionals zal zijn, maar het beklemtoont hoe de rol van IT evolueert naar die van een hybride “business technologie-aanbieder”.

Bedrijven bewegen zich vandaag de dag gelijktijdig langs twee sporen, met name het analoge verleden en het digitale heden. In het verleden ondersteunden en opereerden eigen grote IT-systemen grote volumes transacties en sloegen ze massale hoeveelheden data op beveiligde wijze op. Het heden is aan de on-demand hulpbronnen die worden gebruikt als men ze nodig heeft en de eigendomslasten van de onderneming overnemen die zodoende slanker en responsiever wordt.

Competitieve digitale bedrijven moeten in de toekomst inzetten op een naadloze mix van twee contrasterende benaderingen die voor een ideale balans zorgt tussen flexibiliteit en stabiliteit, beschikbaarheid en beveiliging, wendbaarheid en continuïteit. In die toekomst neemt “hybride IT” de bovenhand, die bedrijven de kans biedt om beter, sterker en sneller te worden.

Consumeren versus kopen

Zowel voor vendors als klanten evolueren de business-modellen van technologie. Technologie was lange tijd een kapitaalsinvestering met een business-waarde die vaak op een klokcurve lijkt tijdens de economische levensduur. Nieuwe technologieën in een CAPEX-model verhogen de complexiteit en de beheerskosten, met een negatieve impact op de totale IT-kosten tot gevolg. Consumptiemodellen daarentegen zijn schaalbaar, bieden een afgelijnd resultaat en verschuiven de last van het beheer van de complexiteit naar de vendor.

De strategische beslissing om met consumptiemodellen en de cloud te werken, is evenwel niet enkel een kwestie van prijs. Prijs en eigendomskost zijn immers niet hetzelfde. Business-waarde heeft te maken met factoren die verder reiken dan de zuivere eigendomskosten. De acquisitiekost van kapitaal is uiteraard precies te becijferen, operationele kosten kunnen worden geraamd, maar vaak heeft men geen oog voor de opportuniteitskosten in de kostenanalyse ingeval van kapitaalsinvesteringen in technologie.

Variabele industrieën, zoals onderwijs en hospitality, kunnen voor pay-per-use modellen in aanmerking komen, waarbij ze IT-activa kunnen op- en neerschalen op basis van het gebruik en de bezetting. Welk model voor dat bedrijf best geschikt is, is een vraag die geval-per-geval moet worden beantwoord.

Het is fout om in de hedendaagse zakelijke omgeving het belang te onderschatten van snelle aanpassing aan veranderingen. Nieuwe opportuniteiten en bedreigingen ontstaan snel en nieuwe kostenmodellen kunnen zich elastisch aan inkomens- en consumptiecycli aanpassen.

Schaaleconomie en expertise op maat

Een van de voornaamste voordelen van cloud en consumptiemodellen zijn schaal en elasticiteit. Vermits infrastructuur een “commodity” wordt, differentiëren vendors zich op basis van hun diensten en expertise. Expertise op maat is een ander belangrijk voordeel in de relatie vendor/klantenconsumptie. Het vermogen om capaciteit, expertise en functionaliteiten individueel of massaal op- en neer te schalen heeft een onmiddellijk en krachtig effect.

Er is een relevant verschil tussen cloud, consumptie en resultaatsgebaseerde modellen. Vaak gaat men hieraan voorbij of besteedt men er onvoldoende aandacht aan. Elk element is een alternatief voor het traditionele B2B CAPEX-model van “maken, verkopen en leveren”, waarbij de relatie tussen vendor en klant verschuift in de richting van een partnership dat op wederzijds succes gaat geschoeid.

Schaaleconomieën spelen op talrijke fronten boven het prijsfacet in een consumptiemodel. Het risico is geminimaliseerd, het vermogen om technologie-teams in te zetten voor innovatie in de kernactiviteiten verhoogt en de toegang tot technische expertise kan vele malen groter dan zijn in een “own & operate”-model.

Business-technologie van de toekomst

Consumptiemodellen zorgen ervoor dat de elastische beschikbaarheid en de kost van technologie zowel een granulaire als een business-gedreven operationele uitgave worden. Resultaat is een verbeterde balans, een verhoogde focus op de core business en meer liquiditeiten voor business development.

Nieuwe modellen, die een eenvoudige en onmiddellijke toegang tot technologische bronnen verschaffen, zijn een belangrijke evolutie binnen digitale business. Hun onmiddellijke beschikbaarheid en flexibiliteit zijn vaak de grootste waarde in het partnership tussen klant en vendor en bepalen uiteindelijk het succes op basis van wederzijdse doelstellingen en resultaten.

Flexibele, consumptiegebaseerde IT-modellen tekenen voor de balans tussen IT en de business. IT-consumptiepatronen die overeenstemmen met de business-activiteit zijn specifiek ontworpen om te ondersteunen, zich te conformeren naar strategische doelstellingen en afval en inefficiëntie te elimineren.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Dimension Data Belgium N.V. (Diegem))

