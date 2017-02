zaterdag 11 februari 2017

Tildepost lanceert virus- en spamvrij platform voor digitale post

Start-up Tildepost B.V.B.A. (Bredene) lanceert een gloednieuw platform om digitale post te versturen en te ontvangen (van uitnodigingen en brieven tot facturen en digitale aangetekende zendingen). In tegenstelling tot klassieke e-mail systemen is het Tildepost-platform 100% virusvrij omdat enkel met PDF's wordt gewerkt. Bijkomend voordeel is dat de brieven die men ontvangt, op een overzichtelijke manier kunnen worden bijgehouden. Andere on-line platformen voor facturen, zoals Doccle en Zoomit, zijn gelinkt aan de bedrijven die met die systemen werken. Als klanten heeft men tientallen accounts, gebruikersnamen en paswoorden nodig, waardoor het moeilijk wordt om een overzicht van alle briefwisseling te bewaren, zo luidt het. Ook kan men via die diensten zelf niets versturen. Tildepost centraliseert alle digitale brieven met de modernste technologieën. Als gebruiker krijgt men één uniek postadres, dat via een beveiligd protocol kan worden aangemaakt. Spam wordt gefilterd en meteen verwijderd omdat de gebruiker dient geregistreerd te zijn om iets te versturen en voorafgaand dient aan te geven om welk type post het gaat. Tildepost, dat internationale ambities koestert, is beschikbaar voor zowel particulieren als bedrijven. Meer info: 059/33.38.93 of https://www.tildepost.com.