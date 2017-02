zaterdag 11 februari 2017

Bene opent "Office of the Future"-zone in Living Tomorrow

Bene Belgium B.V.B.A., onderdeel van de Oostenrijkse kantoormeubelproducent Bene AG (Waidhofen/Ybbs), heeft een showroom geopend in de Brusselse innovatie-hub Living Tomorrow in Vilvoorde. Met de inhuldiging van het "Office of the Future" positioneert Bene zich als pionier en trendsetter in de sector, met focus op de impact van de nood aan flexibiliteit en de digitalisering op de hedendaagse werkomgeving. Bene draagt de exclusieve verantwoordelijkheid over de "Office"-zone binnen Living Tomorrow. Andere zones zijn "Smart Home & Internet of Things", "Health & Care" en "Retail, Smart Cities, Agriculture & Food". Meer info: 02/421.41.80 of http://www.bene.com.