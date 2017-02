donderdag 9 februari 2017

C.I.V.B. benoemt Wim De Schutter als marketing consultant België

De Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (C.I.V.B.) heeft Wim De Schutter (foto) tot marketing consultant België benoemd. Hij kan voor het uitoefenen van die nieuwe functie terugvallen op vijftien jaar ervaring in de marketing, handel en ontwikkeling van high-end merken. Als schakel tussen de C.I.V.B. en de Belgische markt, is De Schutter verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de promotie van de marketing-strategie van de Bordeaux-wijnen bij de sleutelspelers en staat hij in voor het welslagen van de marketing-acties van het C.I.V.B. Voor hij bij zijn nieuwe werkgever aan de slag ging, was De Schutter marketing directeur Belux bij Nespresso. Eerder ontwikkelde hij zijn talenten bij verschillende marktleiders uit de premium FMCG-markt zoals AB InBev, Danone en Ferrero.