zondag 12 februari 2017

SpareSpace lanceert platform voor verhuur tijdelijke ruimtes

Start-up SpareSpace (Brussel), lid van de Start it @kbc-community, lanceert een applicatie waarmee mensen unieke vrije ruimtes kunnen ontdekken en voor korte tijd gebruiken. Panden die vaak leeg staan, krijgen op die manier een nieuwe, tijdelijke bestemming. SpareSpace speelt daarmee in op de steeds populairder wordende deeleconomie en biedt aldus een antwoord op enkele hedendaagse problemen, zoals leegstand en zware huurcontracten. Tot het aanbod horen zowel meeting rooms, ingerichte fotostudio's, feestlocaties of pop-up ruimtes. Als verhuurder kan men op goSpareSpace.com een ruimte aanbieden voor een uur, een dag, een week of langer. SpareSpace neemt de administratieve afhandeling voor zijn rekening. Contracten hoeft de verhuurder niet langer op te stellen terwijl hij tevens tijdig zijn betaling ontvangt. Het SpareSpace-platform fungeert net als een webshop en is volledig geautomatiseerd en gebruiksvriendelijk. Meer info: 0474/36.87.66 of http://www.goSpareSpace.com.