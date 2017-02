woensdag 8 februari 2017

3.500 arbeidsongeschikte mensen krijgen nieuwe carrière

Willen we de uitdagingen van de toekomstige arbeidsmarkt aanpakken, dan kunnen we ons niet veroorloven om competenties verloren te laten gaan. En dan moeten we die soms gaan zoeken op de meest onverwachte plekken: bij mensen die eigenlijk arbeidsongeschikt zijn, maar die we met een goede opvang en begeleiding weer aan het werk krijgen. De investering die we daarvoor doen, levert volgens het HIVA binnen de drie maanden een win/win-situatie voor de maatschappij, de werkzoekende en de werkgever.

Actieplan

Al in 2012 bundelden VDAB, GTB, RIZIV en de Vlaamse ziekenfondsen de krachten om mensen die als arbeidsongeschikt aangeschreven stonden, weer aan het werk te krijgen. De adviserende geneesheer speelt een belangrijke rol om het proces in gang te zetten. De dokter, de werkzoekende en VDAB tekenen samen een actieplan uit om de doorstroom naar werk mogelijk te maken. In 4 jaar tijd vonden meer 10.579 mensen op die manier hun weg naar VDAB.

Mogelijkheden

“Arbeidsongeschikt zijn, betekent niet altijd dat je niet kunt werken.”, zegt Fons Leroy hierover. “Het is vaak zelfs belangrijk om die stap naar werk zo vroeg mogelijk te zetten. Terugkeren naar je vorige job of werkgever, soms met een paar aanpassingen, is niet altijd mogelijk. En dan is het belangrijk dat er andere mogelijkheden worden gevonden.”

Nieuwe toekomst

De geschiedenis leert ons dat opleiding heel belangrijk is om de inschakeling in de arbeidsmarkt mogelijk te maken. De trajecten naar werk nemen dan wel meer tijd in beslag, maar zorgen ook voor mooie resultaten.

Sinds de start van het initiatief, vulden werkgevers al meer dan 3.500 arbeidsplaatsen op die manier in. Een mooie bijdrage om mensen die anders niet meer op de arbeidsmarkt terecht zouden komen, een nieuwe toekomst te bieden.