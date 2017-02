woensdag 15 februari 2017

Ontkracht de management-mythe Rekruteer de juiste managers

Ervaren rot, geboren planner, sales-wonder. Een manager met onomstotelijke hard skills trekt de aandacht. Veel leidinggevenden schuiven zo’n managers overhaast een contract toe. Maar ze vergeten iets belangrijks.

Leidinggevenden die zich laten verblinden door hard skills, moeten zich volgende vragen stellen:

° Welke waarden en passies heeft de kandidaat?

° Passen die bij de bedrijfscultuur?

° Heeft hij of zij de juiste people skills?

Sommige managers weten niet hoe ze hun team moeten engageren. Dat weegt op de moraal van werknemers. Maar is ook nefast voor de turnover van een bedrijf. Vierentwintig procent van de werknemers geeft aan dat ze absoluut niet geëngageerd zijn. Zo stellen ze hun geëngageerde collega’s (13%) in de schaduw (Gallup 2014).

En dat verlaagde engagement vertaalt zich in de verkoopcijfers. Een gebrek aan vertrouwen kan een bedrijf de kop kosten.

Motor van het team

10 % meer tevreden klanten, 21 % meer winst, 17 % hogere productiviteit, 28 % minder stock-verlies, 41 % minder absenteïsme. Dát is de impact van gemotiveerde teams. (Gallup, 2014). De motor van hun engagement? De manager. Hij is degene die de teamgeest kan en moet opkrikken.

Daarom leg je je kandidaat - extern of intern - op de rooster. Heeft hij echt de juiste vaardigheden om de teamgeest hoog te houden? Kan hij het beste in een team naar boven halen? Gaat hij aan de slag met talent? Wegen zijn glansrijke hard skills op tegen zijn gebrek aan leiderschapsvaardigheden?

Moeilijk te achterhalen?

Laat uw manager een reputatie survey en -analyse doen. Zijn bestaande professionele relaties geven je de relevante inzichten en transparantie.

Is uw manager een leider?

Bent u misleid door hard skills? Dan bent u niet alleen. Uit een Gallup-studie (2014, Duitsland) blijkt dat 51 % van de managers gelooft dat ze zijn aangenomen op basis van hun expertise. 47 % meent dat ze de job strikten dankzij een succesvolle carrière in een niet managers-job. Wat vergeten ze? Dat ze in de eerste plaats leiding moeten geven. Dat ze mensen moeten motiveren en ieder individu in het team op de kar moeten krijgen.

Help managers om te … managen

Een manager beseft niet altijd dat zijn impact op het team groot is. Aan de ceo om hem - ook na een strenge sollicitatie - de sleutels aan te reiken. Hij moet in intensieve leiderschapstraining en -coaching voorzien. En de manager zoveel mogelijk ondersteunen, samen met de HR-afdeling. Want als de manager de teamgeest hoog houdt, merkt u dat in de globale prestatie van het bedrijf.

Voorkomen en verbeteren

Een office assistant of IT’er aannemen, doet u in eerste instantie op basis van hard skills. Een manager? Op basis van zijn waarden, passies en cultural fit. Zijn people skills zijn het doorslaggevende argument bij een sollicitatie of promovering.

Moeilijk te achterhalen?

Laat uw manager in-spe een reputatie survey en -analyse doen. Wie is beter geplaatst dan zijn bestaande professionele relaties om je relevante inzichten en transparantie te geven.

Wake up call!

Wie aan de toekomst denkt, legt nu al de fundamenten voor een engagementstrategie. Want hoewel 90 % van de leiders inziet dat engagement de sleutel is, heeft maar 25 % een plan om er wat aan te doen. Onderneemt u niets? Dan kost dat uw business miljoenen per jaar. In Amerika zou - volgens Gallup - 70 % van de werknemers niet gemotiveerd zijn.

Uw engagementstrategie

De juiste engagementstrategie? Die is gestoeld op bottom-up communicatie. Om het resultaat van een strategie te meten, laten bedrijven hun medewerkers engagementscores geven. Ze vergelijken die met de cijfers van andere teams. En sturen bij waar nodig.

Succes op lange termijn

Samengevat: een organisatie op lange termijn doen zegevieren? Dat kan alleen met gemotiveerde, trouwe medewerkers. Aangestuurd door een talentvolle manager.

° Kijk voorbij de hard skills: kies managers met de juiste people skills en met aarden die

bij uw organisatiecultuur passen.

° Ontvang oprechte input uit de directe omgeving van de manager.

° Stimuleer de people skills van managers via opleidingen, coaching en ondersteuning.

° Maak een engagementstrategie én meet de resultaten.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met BusinessMarkers C.V.BA.)

Meer info: 09/328.64.88 of www.businessmarkers.com.