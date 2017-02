dinsdag 14 februari 2017

Jungheinrich en Mitsubishi Caterpillar samen in heftruckonderdelenproductie

Jungheinrich Lift Truck Corp. en Mitsubishi Caterpillar Forklift America, Inc. (MCFA) richten met ICOTEX (Industrial Components of Texas) een joint-venture op die industriële componenten zal produceren. MCFA zal als belangrijkste klant van ICOTEX die componenten gebruiken in zijn productievestiging voor heftrucks in Houston (Texas). MCFA is Jungheinrich's distributiepartner in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Bedoeling is dat de 6.596 m² grote ICOTEX-fabriek in Conroe (Texas) tegen het eind van de zomer de deuren opent. De hypermoderne vestiging zal meer dan zeshonderd verschillende componenttypes produceren. De joint-venture is de natuurlijke evolutie van een nauwe samenwerking. MCFA bouwt immers al jarenlang door Jungheinrich ontworpen heftrucks.

