woensdag 8 februari 2017

Kebony bouwt productie-eenheid op Antwerpse Linkeroever

Het Noorse Kebony A/S (Skien) is op de Lanxess-site op de Antwerpse Linkeroever van start gegaan met de bouw van een fabriek waar het, in eerste instantie, 20..000 m² Kebony-hout zal produceren. Dankzij een gepatenteerde technologie wordt duurzaam zachthout onder druk behandeld met een biologische vloeistof zodat het de eigenschappen van tropisch hardhout verkrijgt als gevolg van een polymerisatieproces. Het bedrijf koopt zijn basisingrediënt (bio-alchohol) aan bij TransFurans Belgium B.V.B.A. (Geel). De nieuwe fabriek, die twee hectaren beslaat, kan op termijn in oppervlakte worden verdubbeld. Dat geldt ook voor de productiecapaciteit. Het geheel vergt een investering van zowat 20 miljoen euro. De start van de productie is gepland voor januari 2018. Op termijn zal Kebony Belgium een dertigtal personen tewerkstellen. Kebony werkt samen met houtverwerkingsbedrijf Rudi De Keyser (Kruibeke), dat de ruwe planken profileert. In thuisland Noorwegen baat Kebony A/S een soortgelijke productie-eenheid uit, waar de productiecapaciteitslimiet van 20.000 m³ is bereikt. Sinds de opstart van de productie in 2009 worden groeicijfers van 35% op jaarbasis neergezet. Kebony toog daarom op zoek naar een mogelijke locatie voor de bouw van een tweede fabriek, dicht bij de voornaamste afzetmarkten (Scandinavië, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Benelux). Om diverse redenen werd uiteindelijk voor het Antwerpse havengebied gekozen, vanwaaruit ook de snelst groeiende markt, met name de VS, vlot kan worden bediend. Ook de uitbouw van het Ecluse-warmteproject, kon Kebony, dat een grote stoombehoefte heeft, bekoren. Overigens nam PMV een minderheidsbelang in Kebony A/S. Naast de familie Hoegh en een aantal risicokapitaalverschaffers, hoort ook Investinor, de Noorse tegenhanger van PMV, tot de aandeelhoudersstructuur. Ter ondersteuning van de bouw van de nieuwe fabriek en zijn verdere internationalisering, haalde Kebony 19,05 miljoen euro op. Het Kebony-hout vindt zijn toepassing in (buiten)vloerbedekking, wandbekleding, dakbedekking, ramen en binnen- en buitenmeubelen. De kantoren van Kebony Belgium N.V. bevinden zich te 9130 Beveren-Kallo, Ketenislaan 2 (Haven 1992). Meer info: 0477/31.99.26. URL: http://www.kebony.com.

+ FOTO