maandag 13 februari 2017

Nieuwe eigenaars voor Lavigne horeca- en projectmeubilair

Ondernemers Koen Verhoeven (ex-Strongbow HVAC Group, Winx, Interfrost Foodservice (nu Oresto Food Partners en voedingsgroothandel Verhoeven), Tom Hendrikx (ex-Global Impact) en Koen Cools (ex-Winx, Strongbow HVAC Group en Fortis) nemen de activiteiten over van Tokk Interieur B.V.B.A., beter bekend als Lavigne Inrichting.

Het Zoutleeuwse bedrijf is gespecialiseerd in de verkoop van horeca- en projectmeubilair. De merknaam en de dienstverlening ondergaan geen wijzigingen. In eerste instantie zal het nieuwe management zich richten op de projectmarkt in Limburg en Vlaams-Brabant. Later wordt gekeken naar een verdere uitbreiding in zowel binnen- als buitenland.

Anny en Omer Lavigne, die het bedrijf ruim zestien jaar terug oprichtten, zochten een overnemer omwille van het bereiken van de pensioensgerechtigde leeftijd.

Meer info: 011/78.28.78 of http://www.lavigne.be.