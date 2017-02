American Vanguard neemt 15%-belang in Bi-PA

AMVAC-Netherlands B.V. (Houten), een volle dochter van het beursgenoteerde American Vanguard Corporation, heeft een belang van 15% genomen in Bi-PA N.V. (Londerzeel), voluit Biological Products for Agriculture, dat actief is in de biologische gewasbescherming. Bi-PA fungeert als een productontwik...