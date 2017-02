woensdag 15 februari 2017

Sensus, Entropia en ComBus bouwen IoT-netwerk voor waterbedrijven uit

Sensus, een merk van watertechnologiebedrijf Xylem, Inc. (Rye Brook, New York) en wereldleider in slimme meters en IoT-communicatienetwerken voor de water-, elektriciteits- en gasindustrie, gaat met waterbedrijven in de Benelux werken aan de implementatie van slimme waternetwerken. Sensus ging daarom een exclusieve samenwerking aan met Entropia Ciritical Concepts (Oostkamp), een mobiel telecommunicatienetwerk in Vlaanderen, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, bestemd voor professionele bedrijfscommunicatie, en ComBusTechnologies, dat in missiekritieke cloud-toepassingen is gespecialseerd. Samen zullen ze het Sensus FlexNet®-communicatienetwerk implementeren. Met een slim waternetwerk op basis van FlexNet-technologie kunnen waterbedrijven in de regio problemen op afstand monitoren en diagnostikeren. Het wordt bijvoorbeeld mogelijk om onderhoud te voorspellen, ondergrondse lekkages op afstand te detecteren en de chemische samenstelling van water heel accuraat in real-time vast te stellen. Eindgebruikers krijgen bovendien veel meer inzicht in hun waterverbruik. Entropia en ComBus implementeren en beheren het FlexNet-netwerk op hun gelicentieerde radiospectrum, dat voor kritieke nationale infrastructuur in de Benelux-regio is gereserveerd. Meer info: 02/720.90.10 of http://www.xylemwatersolutions.com/be.